Acuden a INE Jalisco a quejarse por falta de boletas en casillas especiales

Un grupo de ciudadanos acudió a las instalaciones de la Junta Local del INE Jalisco para quejarse por la falta de boletas en casillas especiales. Algunos de éstos comentaron que son de Ciudad de México, Monterrey y Oaxaca.

En su mayoría, son electores que acudieron a la casilla especial ubicada en la zona de La Minerva y ante la cercanía de la sede del órgano electoral decidieron acudir a manifestar su inconformidad y exigir se les permita votar; incluso, algunos de éstos creían que había una casilla en las instalaciones del Instituto.

Ante los reclamos al personal de recepción, el vocal ejecutivo de la Junta Local, Manuel Rodríguez Morales, los atendió y les aclaró que solamente se podían tener 750 boletas en las 55 casillas especiales que se instalaron en todo el estado.

#Elecciones2018 Ciudadanos protestan en las instalaciones del INE tras no alcanzar a votar en casilla especiales pic.twitter.com/0TLWLanEoi — EL INFORMADOR (@informador) 1 de julio de 2018

Sin embargo, los argumentos de éste no convencieron a los inconformes. Juan Carlos de la Ciudad de México comentó que se encuentra en Guadalajara porque falleció un familiar, "ahora resulta que no podemos votar porque no hay boletas suficientes".

A pesar de que en algunas de las casillas especiales ubicadas en la ciudad se agotaron las boletas, en el INE les informaron que podían acudir a una ubicada en la carretera a Chapala, en donde podría haber boletas disponibles, lo cual no convenció a la mayoría por la distancia que tendrían que recorrer.

GC