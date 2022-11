Abel Hernández Márquez, con visión ciudadana

Es diputado del Congreso de Jalisco por el PAN. Para Abel Hernández Márquez ningún líder político podrá generar un cambio si no es de la mano de la gente, escuchando y conociendo sus necesidades, por lo cual ha enfocado su trabajo a partir de una visión ciudadana.

Es licenciado en Mercadotecnia por la UNIVA y maestro en Mercadotecnia Global por el ITESO, sin dejar de lado que también cuenta con una maestría en Administración Pública por la UVM.

Originario de Los Altos de Jalisco, proviene de una familia de comerciantes y abarroteros, que posteriormente ingresaron al rubro mueblero. Sin embargo, comenzó en la política en el 2011 gracias a que pudo observar las necesidades que tenían las niñas y los niños de la comunidad rural “Agua Tinta” para llegar a sus escuelas, pues tenían que caminar por más de una hora para asistir a sus clases.

Luego de emprender una campaña para conseguir fondos para dotarles de bicicletas y con ello facilitar sus trayectos, comprendió que si quería observar cambios en la comunidad y en la sociedad en general, debía ser partícipe de ellos.

“Supe entonces que la política podía cambiar muchas cosas, que puede ser una herramienta muy útil. Igual que muchos estaba cansado de que la política nada más se le dejara a la clase política. Es importante la preparación, pero también que tengamos clara la visión y la misión de lo que queremos hacer... y que tengamos mucho amor al servicio público”.

Abel Hernández Márquez se convirtió en alcalde de Teocaltiche en 2015. Y en 2018 pudo volver a reelegirse gracias a los resultados alcanzados, como el haber reducido en casi 80% la carencia de los servicios básicos según el Coneval, acercar casas de salud a las comunidades rurales y generar diversas obras de infraestructura.

“Esto me abrió la visión de cómo debemos de apoyar a los municipios, no en la estructura municipal administrativa, sino cómo impactar para que tengan recursos con los cuales se puedan llevar mejores servicios y calidad a su gente. Los municipios son la primera cara de las personas y en muchas ocasiones son los más desamparados. Por ello es tan necesario fortalecerlos”.

Refiere que gracias a su experiencia como alcalde de Teocaltiche descubrió la necesidad de atender la salud mental.

“Mi trabajo como legislador ha sido enfocado en buscar una solución que genere políticas públicas que atiendan los problemas de salud”.

Para Hernández Márquez, las fortalezas que lo distinguen como político son el trabajo y la responsabilidad, el luchar en busca de que existan las oportunidades necesarias para lograr cambiar las condiciones y la vida de las personas, y en especial de las y los alteños, para que la región siga siendo próspera.

“Los Altos somos una de las regiones más importantes de Jalisco y del país, pues le damos al Estado el mariachi, la charrería, el tequila... muchas de las tradiciones y sus valores. Y todo eso me parece que es muy importante que esté representado en el Congreso de Jalisco para que tengan una voz fuerte”.

Aseguró que dentro del Congreso estatal se ha enfocado en generar propuestas y reformas para cerrar brechas y desigualdades, “donde pocos tienen mucho y muchos no tienen nada. Lo más importante de la carrera de cualquier líder político es llegar con ganas de cambiar las cosas, a la política no se le entra buscando chamba, un puesto, se le entra buscando cambiar la realidad de lo que vivimos. Eso es lo que me ha movido, el salir a la calle, escuchar a la gente y buscar la forma de sumar al cambio. Estoy convencido de que podemos y debemos darlo todo, esa es la bandera que enarbolo y que me ha llevado al lugar en donde estoy”.

