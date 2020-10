Abarrotan el Centro antes del cierre; hoy se realiza la Romería vía remota

Para evitar aglomeraciones por la Romería 2020, el Ayuntamiento tapatío mantuvo ayer 19 filtros en el Primer Cuadro de la ciudad con el fin de disminuir la propagación del COVID-19. Patrullas circularon por el andador Alcalde con altavoces donde solicitaban a los paseantes que regresaran a sus casas por la contingencia sanitaria.

Y aunque por algunas horas de la mañana los andadores comerciales del Centro Histórico lucieron abarrotados, a las 14:00 horas cerraron alrededor de 200 negocios y se impidió el paso, lo que evitó que se reunieran miles de personas que se congregan anualmente por el recorrido de la tradición religiosa. Se aplicaron dos clausuras y cuatro sanciones a quienes no acataron las disposiciones.

Locatarios entrevistados se dijeron confundidos y molestos por el cierre de sus actividades.

Juan Pablo Gómez, empleado del Museo de Cera, dijo que sí les pidió la autoridad que no trabajaran.

“Nos dijeron que no nos iban a permitir la apertura para evitar el aforo de las personas en la Zona Centro por la Romería, pero sí nos afecta”.

“Nos avisaron que cerráramos. Me afecta porque no me dan para comer, yo tengo gastos diarios y vivo al día”, agregó el bolero Juan Pérez.

Entre los paseantes, Alicia Jacobo fue una de las fieles a quienes no se les permitió el paso de manera preventiva. “Me da mucha tristeza que ahora no voy a poder acompañar a La Generala. Yo soy de las que vengo todos los años”.

La autoridad recordó que la Romería 2020 se realizará de forma virtual, lo que implica que las actividades relacionadas con este evento se desarrollarán a puerta cerrada, por lo que se invitó a la población a seguir las transmisiones a través de radio, televisión y redes sociales. Hoy se reabre el Primer Cuadro de Guadalajara a las 11:00 horas, pero en Zapopan continuará la restricción del paso hasta mañana.

