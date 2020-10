Cierre de negocios en Centro de Guadalajara provoca confusión

Entre molestia y confusión están los comerciantes del Centro Histórico de Guadalajara luego de que les avisaron que hoy no podían abrir sus negocios para evitar aglomeraciones por la Romería 2020 de la Virgen de Zapopan.

“Nos dijeron que cerrara pero yo les pedí una notificación oficial y no me la entregaron y por eso no he cerrado. El cerrar nos afectaría en el negocio porque la renta no me la van a descontar y sería un día menos y hoy domingo, que es bueno para la ventas, peor”, dijo Iván, encargado de la Paletería La Michoacana ubicada en la calle Morelos.

La Romería, cuya procesión tradicional del 12 de octubre congrega a millones de fieles, este año se cerrará al público debido a la contingencia por el coronavirus, pero autoridades programaron cierres desde hoy para evitar multitudes.

“Nos dijeron que no nos iba a permitir la apertura para evitar el aforo de las personas en la zona centro por la Romería, a todos los vecinos nos dijeron que no trabajáramos, pero sí nos afecta, qué podemos hacer”, agregó Juan Pablo Gómez, empleado del Museo de Cera.

“El cierre nos afectó bastante, no hemos vendido, las autoridades nada más hicieron la recomendación de cerrar y si no que iban a multar a los negocios, nos pidieron que a las 13 horas cerráramos, abrimos a las 11 horas”, explicó Marisela García, empleada de la tienda Liz Minelli, ubicada en un pasaje comercial frente a Catedral.

La entrevistada añadió que este cierre afectará los ingresos de los empleados, ya que todos ganan comisión por las ventas que realizan.

“No hemos vendido nada y al tener cerrado no vamos a ganar nada, añadió Marisela García.

“Nos avisaron que cerráramos, me afecta porque no me dan para comer, yo tengo gastos diarios y vivo al día. El Gobernador, el presidente municipal y los diputados ganan diario trabajen o no trabajen, los empresarios no les van a pagar a los empleados, los negocios están cerrados”, dijo Juan Pérez, un bolero.

Otra entrevistada dijo que existía mucha desinformación entre el propio personal del Ayuntamiento.

“Al principio nos habían dicho que si abríamos, nos iban a sancionar, luego llegaron otros chavos y nos dijeron que sí podíamos abrir, pero hasta las 2 (PM) y ahora nos han pedido que cerremos antes”, explicó Verónica, empleada de la tienda Tribu Urbana.

Instalan filtros

El Ayuntamiento de Guadalajara instaló alrededor de 19 filtros en el primer cuadro de la ciudad para evitar aglomeraciones y evitar propagación del COVID-19.

Patrullas municipales circulaban por el andador Alcalde con altavoces donde pedían a los paseantes que regresaran a sus casas por la contingencia sanitaria.

“Me da mucha tristeza que ahora no voy a poder acompañar a la generala, yo soy de las que vengo todos los años, pero vine a platicar con ella porque no puedo acompañarla, espero por lo menos verla para decirle adiós”, dijo Alicia Jacobo, creyente de la Virgen de Zapopan.

IM