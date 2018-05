AMLO no entiende que el país ya cambió: Alfaro

El candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que Andrés Manuel López Obrador no entiende que este país ya cambió, que su "visión trasnochada de un centralismo mexicano que ya debemos dejar atrás ya no tiene lugar en México”.

En un video publicado en sus redes sociales, Alfaro Ramírez señaló que esta es la razón por la que decidió no apoyar al candidato. “No comparto esa visión de México, no comparto esa visión autoritaria en la que si no estás con él eres su enemigo.”

“Cada vez que ha venido Andrés Manuel a Jalisco se ha expresado mal de un servidor (…) Sin embargo ya en esta última visita creo que se pasó de la raya”.

“Mi responsabilidad pronto como gobernador de Jalisco va ser defender a los jaliscienses, no ser cómodo para quien sea Presidente de México.”

El candidato de MC se refirió a López Obrador luego de que éste dijo que no se identifica con él y que lo encuentra incómodo.

Sobre la elección en Jalisco afirmó que Movimiento Ciudadano va bien sobre los otros partidos políticos.

“Traemos desde hace mucho tiempo más de 30 puntos de ventaja sobre el PRI y Morena. Vamos muy bien, estamos a punto de hacer historia.”

