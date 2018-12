“A chambear”, dice chofer tras amenaza de ser quemado vivo

Este lunes, un conductor de la ruta 637 vía La Martinica fue víctima de un asalto en la colonia Tabachines, en Zapopan. Los delincuentes lo rociaron con tíner y lo amenazaron con incendiar el camión que conducía para despojarlo de mil 780 pesos.

Eran las 17:40 horas. El chofer, quien prefirió omitir su nombre, iba a la mitad de su jornada cuando tres individuos abordaron el vehículo que ese día conducía y comenzaron a mojarlo a él y a la unidad con el diluyente para quitarle el dinero.

“Me paré porque un muchacho me pidió la parada. Luego salieron dos más del otro lado y se subieron. Dos traían botellas de vidrio y me empezaron a aventar el tíner. Me gritaron que ‘ya había valido’ y que se bajaran todos porque iban a prender el camión. Apuré a la gente (para que se bajara) porque dije: ‘Yo lo que quiero es irme’. Me estaban llenando el camión de tíner, la ropa... me espero otro poquito y me prenden”, dijo.

Luego de salir airoso de esa situación, el conductor siguió con su recorrido de manera habitual. Llegó a la base, tomó sus horarios de ruta, limpió la unidad y concluyó su turno como si nada hubiera pasado.

“Yo tengo a mi familia. Tengo que trabajar y dije: ‘¿Pues sabes qué? A seguir chambeando. Aquí no gana uno como para dejar de trabajar”.

Las redes sociales dieron cuenta del hecho. El video en el que se observa a los usuarios descender del autobús, tropezarse e incluso golpearse contra el machuelo, circuló ampliamente en todas las plataformas.

El conductor comentó que entre las personas que están captadas en el video aparecen dos delincuentes, y, según le han dicho, al menos uno de ellos es conocido de la zona.

En sus 12 años al volante, agregó, esta es la primera vez que lo asaltan. El conductor lamentó que los delincuentes no se conformen con amedrentar a sus víctimas con un arma de fuego, sino que ahora utilizan técnicas más violentas.

Al respecto, los dueños de la unidad refirieron que por las zonas de Tabachines y La Martinica los asaltos a conductores suelen ocurrir de dos a tres veces por semana, sobre todo en esta temporada navideña.