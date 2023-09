Un total de 150 puestos comerciales darán vida a la verbena que engañará la noche del viernes 15 de septiembre en el Centro de Guadalajara, entre alimentos, antojitos mexicanos y botanas, entre otros.

Así lo dio a conocer este martes el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, quien dijo, 150 serán los permisos que otorgue el ayuntamiento para que las y los comerciantes se instalen en corazón del Centro Tapatío, los cuales deberán contar con la autorización de la alcaldía para poder operar.

Uno de los requisitos, dijo, es que los comercios no utilicen gas para la preparación o cocción de los alimentos, además de que no se permite la venta de bebidas alcohólicas. Sin dar más detalles para no sobreponerse al anuncio estatal, que será dado a conocer este día a través de las redes sociales del gobernador, Lemus Navarro adelantó que en esta ocasión será una banda de rock la que amenizará el concierto de la noche de la celebración del Grito de Independencia en su 213 aniversario.

Durante 2022 fue Pepe Aguilar el artista estelar de la Noche de Independencia celebrada en Guadalajara.

Por otra parte, el alcalde tapatío informó que también se llevarán a cabo verbenas en las colonias Chapalita, Oblatos y en la Hermosa Provincia, las cuales estará visitando por la tarde para convivir con la ciudadanía, y pasadas las 21:00 horas, dirigirse al Palacio de Gobierno para acompañar al mandatario estatal a dar la tradicional Arenga.

El año pasado el alcalde viajó a Los Ángeles, California, para dar el Grito de Independencia con la comunidad tapatía en Estados Unidos.

FS