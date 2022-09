El Grito de Independencia de nuevo retumbará de manera presencial, después de dos años consecutivos que el Gobierno de Jalisco lo organizó en transmisión televisiva y en redes sociales por la pandemia de COVID-19. Esta ocasión desde Palacio de Gobierno y en las voces de los jaliscienses que acudan al Centro Histórcio se escuchará el ¡Viva México!, situación que pone felices a tapatíos, pues además no se quieren perder el show del cantante mexicano, Pepe Aguilar.

Armando Ceja Martínez, señaló que asistirá con toda su familia y que ya era necesario disfrutar del patriotismo, después de la crisis sanitaria, la que mantuvo a los jaliscienses en confinamiento.

“Muy bien, magnífico, nos hace falta a los mexicanos, recordar tradiciones. Es la cereza en el pastel que esté Pepe Aguilar y le dije a mi hija que iba a estar Pepe Aguilar para ir a verlo, esperamos poder estar, hace falta desahogarse después de tanto encierro, incluso aquí traigo mi cubrebocas, por si me lo exigen, yo lo saco y me lo pongo”, comentó.

Adela, fue más reservada, señala que le gustaría asistir e igual lo haría con medidas de salud, como cubrebocas y gel antibacterial y agregó que le motiva acudir al corazón de Guadalajara en las fechas patrias para transmitir las tradiciones a sus hijos.

“Yo no sabía bien, hasta que supe en las noticias que lo iban hacer presencial, igual no sé si vayamos a venir o no, ya la mayoría de personas no usan el cubrebocas, nosotros nos seguimos cuidando. A los niños son los que dicen que quieren venir al grito, como en las escuelas hacen festivales y todo”, comentó.

Por su parte, Alberto Barajas, destacó la participación de Pepe Aguilar en el show del Grito de Independencia que organiza la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AEEJ).

“Ya es momento de regresar a la normalidad de buscar que la gente ya se sienta segura, igual tomar medidas por lo mismo que todavía hay riesgo. Me parece bueno que hagan este tipo de evento y gente que represente las tradiciones del país”, acotó.

Víctor Álvarez, aplaudió que las actividades del mes patrio regresan al Centro de Guadalajara, ya que es necesaria la reactivación.

“Me parece una gran actividad, para retomar poco a poco después de esta pandemia. Se arraiga más el tema de las tradiciones mexicanas con Pepe Aguilar, es algo necesario y que requiere la población, nuestra cultura mexicana es importante poder reactivar, con familia”, manifestó.

La mayoría coincidía en rescatar tradiciones mexicanas que se perdieron un poco por la pandemia de coronavirus, al menos así lo consideró Emigdio Moreno.

“Si me gustaría asistir con la familia, rescatar las tradiciones, por México y gritar, bendito sea Dios ya estamos saliendo de la pandemia, con mis hijos y la familia que pueda, va haber algo de sonido y música”, resaltó.

JL