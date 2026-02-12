¿Todavía no decides qué hacer con esa persona especial este 14 de febrero? Sin duda es un planteamiento difícil, sobre todo si estás planificando una salida para declarar tu amor. Los parques para un picnic, las salidas a los cines y los restaurantes serán los primeros sitios en llenarse este día del amor y la amistad, así que ¿por qué no intentar algo nuevo? Un museo puede ser el espacio perfecto para hacer una de las declaraciones más bonitas de la vida .

En Guadalajara hay más de cinco recintos artísticos que estarán abiertos este San Valentín y puedes planificar una salida romántica muy original . Recuerda que el 14 de febrero no importa el dinero que gastes, sino los sentimientos que le puedas ofrecer a la personas que amas, así como el esfuerzo que empeñes por demostrarlo con simples pero sustanciosos detalles.

A continuación, te compartimos la lista de los museos en Guadalajara que abrirán sus puertas este sábado. ¡ Planifica una bella declaración de amor en uno de estos fascinantes sitios !

Museos en Guadalajara

Museo de la Ciudad de Guadalajara (Calificación de Google de 4.6)

Inaugurado el 14 de febrero de 1992. Da a conocer la historia de la ciudad de Guadalajara y diversos aspectos culturales del lugar. Está ubicado en un inmueble de finales del siglo XVII, el cual formó parte del Convento de Monjas Capuchinas .

Ubicación : Independencia 684, Zona Centro

: Independencia 684, Zona Centro Horario: Martes a sábado de 10:00 a 17:30 horas; domingo de 10:00 a 14:30 horas

La sede de este museo se ubica en uno de los edificios más emblemáticos de la región, el cual fue construido entre 1742 y 1758 y, a lo largo de su historia, ha funcionado como cárcel, cuartel, liceo de varones, biblioteca pública y conservatorio.

En 1918, fue abierto al público como Museo de Bellas Artes; en 1939, el recinto fue adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) . En 1973, adquirió el nombre que hoy ostenta.

Ubicación : Liceo 60, Zona Centro

: Liceo 60, Zona Centro Horario: Martes a sábado de 09:00 a 18:00 horas; domingo de 09:00 a 16:00 horas

El inmueble que lo alberga fue construido en 1914 como escuela primaria, con un diseño del ingeniero Alfredo Navarro Branca. Años después, el gobierno estatal modificó el inconcluso proyecto para convertirlo en sede del Congreso del Estado. En 1934, todavía sin ser concluida la obra, el inmueble se destinó a la enseñanza superior, abriendo sus puertas el 20 de noviembre de 1937 como sede de la Universidad de Guadalajara. El museo fue inaugurado en 1994, con un concepto museográfico del arquitecto Gonzalo Villa Chávez .

Ubicación : Avenida Juárez 975, Colonia Americana

: Avenida Juárez 975, Colonia Americana Horario: Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas; domingo de 10:00 a 15:00 horas

Se localiza en el área del Parque Agua Azul; anteriormente funcionó como museo infantil, coordinado por el DIF Jalisco. Fue remodelado durante los años de 1999 y 2000 por el arquitecto Xavier Massimi Malo. El Museo de Paleontología de Guadalajara abrió sus puertas el 14 de febrero de 2000 .

Ubicación : Avenida Dr. Roberto Michel 520, San Carlos

: Avenida Dr. Roberto Michel 520, San Carlos Horario: Martes a viernes de 09:30 a 16:45 horas; sábado de 10:00 a 16:45 horas; domingo de 10:30 a 15:30 horas

El Museo Raúl Anguiano se renueva en 2003 como proyecto para resguardar y exhibir la obra del maestro Raúl Anguiano . Tiene por misión investigar y difundir los valores estéticos de las artes visuales, tanto locales como externos, dando cabida a nuevas expresiones y participando de manera activa y efectiva en las prácticas artísticas contemporáneas.

Ubicación : Avenida Mariano Otero 375, Colonia Moderna

: Avenida Mariano Otero 375, Colonia Moderna Horario: Martes a sábado de 10:00 a 17:00 horas; domingo de 10:00 a 15:00 horas

Allí estuvo la imprenta de donde salió "El Despertador Americano", considerado el primer periódico independiente de América. En 1792, en el solar que hoy ocupa la casa empezó a funcionar la primera imprenta que hubo en la ciudad. Publicaron los primeros impresos tapatíos, a partir de diciembre de 1810, bajo la dirección de don Francisco Severo Maldonado y por iniciativa del Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, se dio a la imprenta el primer periódico insurgente. Se inauguró como museo en 1994 .

Ubicación : Avenida Alcalde 225, Zona Centro

: Avenida Alcalde 225, Zona Centro Horario: Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas

Está ubicado en una finca construida a finales del siglo XVIII, en la cual vivieron el historiador José López Portillo y Weber, el gobernador José López Portillo y Serrano y el escritor José López Portillo y Rojas. Al paso de los años la casona perteneció a particulares y fue sede de un colegio y de un hospital, hasta que en 1981 fue adquirida por el Ayuntamiento de Guadalajara.

La inauguración del museo se llevó a cabo el 10 de mayo de 1982, con un concepto museográfico del maestro Alberto Uribe Valencia .

Ubicación : Liceo 177, Zona Centro

: Liceo 177, Zona Centro Horario: Martes a sábado de 10:00 a 17:00 horas; domingo de 10:00 a 15:00 horas

