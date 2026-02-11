El Ayuntamiento de Tequila informó hoy a los propietarios, administradores o representantes de locales, comercios, industrias o establecimientos de servicios con sellos de clausura en el municipio para que acudan a las oficinas donde recibirán asesoría para reestablecer sus negocios.

En un comunicado se informó que por instrucciones de la presidenta municipal, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, a partir de este miércoles se atendieron cada caso de manera individual brindando las facilidades necesarias para que quienes han acudido a regularizar su situación puedan reabrir sus negocios para fortalecer la economía del municipio.

Este anunció se da a días de la detención del exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, quien fue detenido la semana pasada por fuerzas federales señalado por extorsión a empresas tequileras y comerciantes, además de estar ligado a un grupo del crimen organizado.

Y es que el cobro de piso que Diego Rivera Navarro impuso desde su llegada a la Alcaldía de Tequila, Jalisco, ocasionó clausuras y el cierre de negocios.

Todo empezó a mediados de octubre de 2024 días después de que Rivera asumiera como Alcalde de Tequila cuando comenzaron las clausuras y extorsiones en el municipio.

La tequilera José Cuervo denunció el año pasado que varios funcionarios públicos municipales, entre ellos el presidente municipal, les exigían el pago de 60 millones de pesos a cambio de no clausurar la planta Cuervo 1800.

El pasado 10 de diciembre representantes de la empresa y Rivera Navarro llegaron a un acuerdo en el que la compañía habría de pagar alrededor de 17 millones de pesos a fin de que no fuera clausurada la fábrica. Sin embargo, un día después Cuervo presentó la denuncia ante la Fiscalía del Estado por extorsión. El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que el edil habría recurrido al mismo modus operandi contra al menos otras 10 tequileras.

Además se tiene conocimiento que el exedil ahora preso en el Penal del Altiplano lideraba una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público.

En mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del CNG.

El alcalde de Tequila, también enfrenta denuncias por política de género en contra de regidoras del Ayuntamiento, una de ellas perteneciente a su mismo partido; y una más por presuntamente haber convertido en oficinas y su residencia personal el Museo Nacional del Tequila (MUNAT), esta última a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

