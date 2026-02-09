La moneda mexicana inicia este lunes 9 de febrero debilitada frente al dólar, en esta nota te contamos los detalles.

A las primeras horas de este día —07:50 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en los mercados internacionales en 17.22 pesos por dólar, lo que representa una depreciación del 0.05% con respecto al cierre del viernes, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 17.2988 pesos por dólar.

El valor de otras divisas

Este lunes, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran pérdidas frente al dólar. Tan solo el peso mexicano es la décima divisa peor posicionada; le anteceden el dólar guyanés y el peso argentino; en ganancias, encabezan la lista el euro y la libra esterlina

Tipo de cambio en los principales bancos de México, hoy 9 de febrero de 2026

Banco Se compra Se vende Banco Azteca 15.95 17.89 BBVA 16.30 17.73 Banorte 16.05 17.60 Banamex 16.76 17.70

Hoy, la mejor opción de venta es en Banorte. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

