Cancelan exposición de Ana Luisa Rébora en Chapala tras falta de acuerdos con SC

El proyecto expositivo "Tiempo de quemas", que la pintora tapatía Ana Luisa Rébora preparaba para el Centro Cultural González Gallo en Chapala, no verá la luz tras una serie de desencuentros entre la artista y la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ). Ambas partes dieron a conocer sus versiones sobre los motivos que llevaron a la cancelación definitiva de la muestra programada para el 30 de agosto.

La postura de la artista

A través de un comunicado difundido el 7 de agosto, Rébora informó que se retiraba del proyecto debido a lo que calificó como un manejo poco profesional por parte de la dependencia. Explicó que, aunque en un inicio aceptó la invitación de la directora del recinto, Gabriela Serrano, las modificaciones impuestas por la Secretaría cambiaron sustancialmente la exposición.

“Muy cerca de esa fecha, la Secretaría de Cultura, sin consultar ni conmigo ni con la responsable del espacio expositivo, decidió arbitrariamente reducir el número de piezas, así como mover la fecha de inauguración. Es importante mencionar que esta decisión la tomaron sin conocer una sola de las obras”, señaló la pintora.

Según Rébora, la inauguración fue pospuesta en tres ocasiones y el compromiso de visitar su estudio para revisar las obras nunca se cumplió en tiempo. Ante la incertidumbre, anunció el 19 de junio que desistía de la muestra. Sin embargo, posteriormente aceptó retomar el proyecto y se definió una nueva fecha de apertura.

La situación cambió nuevamente cuando la Secretaría decidió excluir las piezas en barro, núcleo del concepto de la exposición. “El desconocimiento e ineptitud de la S.C. ha sido tanto que al final recibí un correo en el que me informaban que mis piezas en barro –las que dieron origen a este proyecto– serían eliminadas de la muestra. Así que por segunda y definitiva ocasión: digo no a esta exposición”.

En su mensaje, la artista lamentó el proceso y pidió mejoras en la institución. “Qué difícil resumir todo este proceso tan desgastante y penoso. Qué terrible que la S.C. no entienda el sentido del trabajo artístico, tampoco cuál es su misión ni su responsabilidad social frente a la comunidad a la que sirve”.

La versión de la Secretaría de Cultura

La dependencia respondió mediante un comunicado en el que reconoció la trayectoria de Ana Luisa Rébora, con más de cuatro décadas de trabajo artístico, y recordó que en 2022 coordinó junto con ella una exposición en el Museo Raúl Anguiano. Sobre Tiempo de quemas, detalló que la propuesta fue recibida y aceptada en abril de este año para presentarse en Chapala.

De acuerdo con la Secretaría, por cuestiones de seguridad del recinto se solicitó inicialmente que solo se incluyeran piezas bidimensionales. El 20 de junio, la artista expresó su inconformidad al director del área de Museos, Exposiciones y Galerías (MEG), por lo que se acordó realizar una nueva propuesta curatorial que permitiera también piezas tridimensionales, como pedía Rébora.

La institución aseguró que atendió esta petición. “Se asignó un nuevo curador, quien acudió a revisar la obra el día 4 de agosto tal como la artista lo solicitó. Atendiendo la petición de la artista, el día 6 de agosto se le envió, vía correo electrónico, la propuesta curatorial. En esta propuesta se consideraba incluir piezas tridimensionales, tal como ella lo había solicitado”.

No obstante, antes de recibir respuesta sobre esta propuesta, se notificó la cancelación definitiva. “Sin embargo, minutos antes, llegó un mensaje de cancelación de la exposición por parte de la artista”, puntualizó la Secretaría.

La dependencia lamentó la decisión, aunque señaló que mantiene abiertas las puertas a los creadores locales. “Reafirmamos que las puertas de los espacios culturales de Jalisco permanecen abiertas para todas las expresiones artísticas, en un marco de respeto y colaboración institucional”.

MF