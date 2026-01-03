"Absolute Resolve" (Determinación Absoluta) fue el nombre de la operación en la que fueron capturados el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas .

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, dijo que se trató de una operación que fue resultado de "meses de planificación", ensayos y coordinación interinstitucional. Detalló que se siguieron todos los pasos de Maduro para "entender cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué ropa usaba" .

En el despliegue, explicó, intervinieron soldados, marinos, aviadores, infantes de marina y personal del componente espacial, en coordinación con agencias de inteligencia como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Nacional de Geointeligencia Espacial (NGA).

Así fue "Absolute Resolve"

Caine detalló que se movilizaron más de 150 aeronaves desde 20 distintas bases terrestres y marítimas del hemisferio occidental. Entre ellas mencionó la participación de cazas F-22, F-35 y F-18, aeronaves EA-18 y E-2, bombarderos B-1, helicópteros y drones pilotados remotamente, todos coordinados para garantizar la inserción en Caracas y posterior extracción de las fuerzas desde el centro de Caracas, ya con Maduro y Flores capturados.

Según Caine, para el ingreso de los helicópteros se realizaron una serie de ataques en la zona para neutralizar las defensas venezolanas .

Así, helicópteros ingresaron a baja altura y arribaron al complejo de Maduro a las 2:01 de la madrugada del sábado en Caracas (12:01 en México) .

Caine destacó el papel de los equipos de inteligencia en el apoyo a la misión en tiempo real.

"Nuestros equipos de inteligencia aérea y terrestre proporcionaron información actualizada en tiempo real a las fuerzas terrestres, lo que garantizó que estas pudieran moverse con seguridad por un entorno complejo sin correr riesgos innecesarios".

Ya en tierra, las fuerzas de Estados Unidos aislaron el área donde se encontraba Maduro y avanzaron con rapidez . Los helicópteros, dijo Caine, fueron atacados por las fuerzas venezolanas y respondieron al fuego. Uno de ellos resultó impactado, pero siguió operando y pudo regresar a salvo. Tanto Caine como Trump reconocieron que algunos efectivos resultaron heridos, pero se encuentran bien.

Maduro intentó oculatarse, pero no le dio tiempo

Trump detalló que al verse acorralado, Maduro intentó ocultarse en una "zona de seguridad" pero no le dio tiempo de llegar a ella porque fue capturado . Añadió que las fuerzas estadounidenses llevaban "todas las herramientas necesarias" para sacarlo en caso de que hubiera logrado ocultarse.

Según Caine, una vez capturados Maduro y su esposa, se inició la fase de extracción, para la cual se contó con cobertura aérea . Hubo enfrentamientos nuevamente con las fuerzas venezolanas, pero las de Estados Unidos lograron salir de territorio venezolano, sin bajas.

A las 03:29, hora del este (2:29 en México), los helicópteros ya se encontraban sobre el mar con Maduro y Flores a bordo. Los detenidos fueron trasladados al buque anfibio USS Iwo Jima y quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia de Estados Unidos para su posterior traslado a Nueva York , donde fueron afincadas las acusaciones de narcoterrorismo contra ambos.

El secretario estadounidense de Estado Marco Rubio, señaló que el Congreso no fue notificado sino hasta que la operación había iniciado. Trump subrayó que buscaban evitar "filtraciones".

