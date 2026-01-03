Gobierno cubano condena acción de EU en Venezuela y pide liberar a Maduro

El Gobierno de Cuba exigió este sábado la liberación inmediata del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, tras su captura en un operativo atribuido a Estados Unidos durante la madrugada en Caracas. La administración cubana responsabilizó directamente a Washington por las muertes, así como por los daños humanos y materiales que, aseguró, ya se han registrado y podrían incrementarse como consecuencia de esta acción.

En un comunicado oficial difundido desde La Habana, las autoridades cubanas advirtieron que las repercusiones del operativo aún están por dimensionarse. “Las consecuencias de este acto irresponsable están por verse”, señala el pronunciamiento, en el que se califica la intervención estadounidense como una agresión con efectos imprevisibles para la estabilidad regional.

Cuba sostuvo que el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, así como el secretario de Estado, Marco Rubio, comparten una “responsabilidad absoluta” por los hechos derivados de esta operación. En el mismo documento, La Habana incluyó a sectores políticos a los que calificó como “agresivos y enemigos de América Latina y el Caribe”, a quienes atribuyó una influencia decisiva en la política exterior estadounidense.

Cuba demandó “enfáticamente” a las autoridades estadounidenses “la inmediata liberación” de Maduro y de Flores.



La isla caribeña consideró que era una “descarnada agresión imperialista y fascista” cuya meta es “la meta de tener acceso y control irrestricto sobre las riquezas naturales de Venezuela y la región”.



La declaración, divulgada en la página web de la Cancillería cubana, llamó a la comunidad internacional a evitar que “permanezca impune una agresión de esta naturaleza y gravedad contra un Estado Miembro de la ONU”.



“Venezuela es un país pacífico, que no ha agredido a Estados Unidos, ni a nación alguna (…) Por esa nación hermana y por su pueblo, estamos dispuestos a dar, como por Cuba, hasta nuestra propia sangre”, acorde con el documento.

El Gobierno cubano, aliado histórico de Venezuela, alertó además que “todas las naciones de la región han de estar alertas, pues la amenaza pende sobre todas. En Cuba, nuestra determinación de luchar es firme e inclaudicable”.



Más temprano este sábado, en un acto político masivo de apoyo a Venezuela, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tachó de “acto de terrorismo” y “atropello a la norma internacional” los recientes hechos en el país sudamericano.

