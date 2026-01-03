La dirigente opositora María Corina Machado difundió este sábado un comunicado dirigido a la población de Venezuela, en el que aseguró que Nicolás Maduro enfrenta desde ahora la justicia internacional por presuntos crímenes cometidos durante su gobierno y calificó este momento como “la hora de la libertad” para el país . Luego de que el presidente venezolano fuera capturado por fuerzas militares estadounidenses.

En el mensaje, Machado asegura que, ante la negativa de Maduro de aceptar una salida negociada, el gobierno de Estados Unidos decidió actuar para “hacer valer la ley” . Sostuvo que se abre así una etapa en la que deben prevalecer la soberanía popular y la soberanía nacional, con el objetivo de restablecer el orden democrático.

La opositora promete la liberación de presos políticos, la reconstrucción institucional del país y el retorno de millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años . “Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”.

Machado también pide a reconocer a Edmundo González Urrutia como “legítimo presidente de Venezuela” y exigió que asuma de inmediato su mandato constitucional , además de ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por oficiales y soldados.

En su mensaje, Machado convoca a la ciudadanía a mantenerse vigilante, activa y organizada hasta que se concrete una transición democrática. A los venezolanos que residen en ese país les pidió estar atentos a próximas instrucciones a través de canales oficiales, mientras que a quienes viven en el extranjero los exhortó a movilizarse y sumar apoyos internacionales para la “construcción de una nueva Venezuela”.

El comunicado concluye con un mensaje en el que la opositora llama a permanecer en contacto y reafirmó su confianza en que el país “será libre”.

