El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, manifestó su “gran alarma” por el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela , ocurrido la madrugada de este sábado, y advirtió que la acción podría tener consecuencias preocupantes para la estabilidad regional .

De acuerdo con reportes de prensa, alrededor de las 02:00 horas, tiempo local de Caracas, se registraron bombardeos contra instalaciones militares y explosiones en la capital venezolana, en una ofensiva aérea que se habría prolongado por aproximadamente dos horas. Tras los hechos, el gobierno venezolano activó el estado de excepción y reportó posibles víctimas mortales, aunque sin confirmación oficial hasta el momento.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que fuerzas de su país capturaron al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, para trasladarlos a territorio estadounidense, donde enfrentarían cargos por “narcoterrorismo” .

En un comunicado, Guterres subrayó que, más allá de la situación interna venezolana, el uso de la fuerza constituye “un precedente peligroso” y reiteró la obligación de respetar plenamente el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas . El secretario general expresó especial preocupación por la aparente vulneración de esas normas y llamó a todos los actores involucrados a privilegiar un diálogo inclusivo, con respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho .

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exhortó a actuar con moderación y recordó que la protección de la población venezolana debe guiar cualquier medida futura.

Tras los ataques, Venezuela solicitó formalmente una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU . En una carta, su misión permanente calificó la ofensiva como “brutal, injustificada y unilateral”, y pidió que se condene la agresión, cesen las acciones armadas y se exijan responsabilidades.

