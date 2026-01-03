El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, manifestó su “gran alarma” por el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, ocurrido la madrugada de este sábado, y advirtió que la acción podría tener consecuencias preocupantes para la estabilidad regional.De acuerdo con reportes de prensa, alrededor de las 02:00 horas, tiempo local de Caracas, se registraron bombardeos contra instalaciones militares y explosiones en la capital venezolana, en una ofensiva aérea que se habría prolongado por aproximadamente dos horas. Tras los hechos, el gobierno venezolano activó el estado de excepción y reportó posibles víctimas mortales, aunque sin confirmación oficial hasta el momento.En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que fuerzas de su país capturaron al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, para trasladarlos a territorio estadounidense, donde enfrentarían cargos por “narcoterrorismo”.En un comunicado, Guterres subrayó que, más allá de la situación interna venezolana, el uso de la fuerza constituye “un precedente peligroso” y reiteró la obligación de respetar plenamente el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. El secretario general expresó especial preocupación por la aparente vulneración de esas normas y llamó a todos los actores involucrados a privilegiar un diálogo inclusivo, con respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exhortó a actuar con moderación y recordó que la protección de la población venezolana debe guiar cualquier medida futura.Tras los ataques, Venezuela solicitó formalmente una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. En una carta, su misión permanente calificó la ofensiva como “brutal, injustificada y unilateral”, y pidió que se condene la agresión, cesen las acciones armadas y se exijan responsabilidades.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA