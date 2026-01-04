El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia mañana tras el ataque aéreo de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

Colombia impulsó la convocatoria de la reunión, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La presidencia rotatoria del Consejo, que este mes de enero corresponde a Somalia, aprobó la convocatoria. La reunión, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, según el programa oficial de reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU.

El propio Gobierno venezolano había solicitado una reunión del Consejo de Seguridad tras los ataques, que cayeron sobre infraestructuras civiles y militares y se cobraron la vida de personas en la capital y los Estados cercanos de La Guaira, Miranda y Aragua, si bien no precisó más detalles al respecto.

“Esta es una guerra colonial cuyo objetivo es destruir nuestra forma de gobierno republicana, elegida libremente por nuestro pueblo, e imponer un gobierno títere que permita el saqueo de nuestros recursos naturales, incluidas las mayores reservas de petróleo del mundo”, escribió el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, al Consejo de Seguridad de la ONU.

Por su parte, un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró que la acción militar constituye “un precedente peligroso”.

Guterres aseguró que está profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, lo que podría tener “preocupantes implicaciones para la región”.

Subrayó “la importancia del pleno respeto -por parte de todos- del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas” y pidió a las partes “entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho”.

¿Qué dice la organización sobre la intervención militar?

En el artículo 2 párrafo 3, del “Capítulo I: Propósitos y principios”, la Carta de la ONU menciona que todos los miembros de la organización deberán “arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales ni la justicia”.

En el párrafo posterior, señala que, en sus relaciones internacionales, los miembros deberán “abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

Por otro lado, en el artículo 39 del “Capítulo VII: Acción en caso de las amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión”, la Carta explica que el Consejo de Seguridad será el único encargado de determinar “la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas para mantener o restablecer la paz”.

