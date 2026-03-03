Una de las justificaciones del ataque de Estados Unidos a Irán, de acuerdo con su presidente Donald Trump, es de manera preventiva luego de que, según el mandatario, los iraníes iban “a atacar primero”.

"Estábamos manteniendo negociaciones con estos lunáticos y, en mi opinión, iban a atacar primero. Iban a atacar. Si no lo hacíamos nosotros, ellos iban a atacar primero", repitió Trump sobre el diálogo, mediado por Omán, que iraníes y estadounidenses sostenían para limitar el programa nuclear iraní.

En un encuentro en la Casa Blanca con el canciller alemán, Friedrich Merz, Trump fue preguntado por la prensa sobre si Israel habría presionado a Washington para lanzar la guerra, iniciada el sábado pasado con bombardeos a gran escala en Irán.

"Según cómo iban las negociaciones, creo que ellos iban a atacar primero, y yo no quería que eso ocurriera. Así que, en todo caso, quizá fui yo el que forzó la mano de Israel, pero Israel estaba preparado", advirtió.

Teherán ha negado que se estuviera preparando para atacar a EU, después de que Trump y su Administración justificaran la operación contra objetivos iraníes como un movimiento "preventivo" ante un inminente ataque israelí y la esperada respuesta de Irán.

Trump volvió a presumir hoy del poderío de las Fuerzas Armadas estadounidenses que han destruido "la defensa aérea, la Fuerza Aérea, la Armada y gran parte del liderazgo" iraní durante los ataques iniciales.

Estados Unidos inició el sábado, en coordinación con Israel, una operación militar contra la República Islámica que causó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas.

Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde que se puso en marcha la operación.

Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

Trump, reiteró este martes que Irán quiere negociar, pero advirtió de que, con sus capacidades militares destruidas, a Teherán se le ha hecho muy tarde para dialogar.

