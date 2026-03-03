Durante esta mañana de martes 3 de marzo, dos incidentes han provocado el cierre a la circulación temporal de vialidades importantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

A través de redes sociales y del grupo de WhatsApp de Alertas viales, la Policía Vial Jalisco anunció el cierre a la circulación de dos carriles centrales de Carretera a Chapala, a la altura de Calle Cristóbal Colón, rumbo a El Tapatío. Esto luego de un incidente en el que un automóvil atropelló a una mujer, quien lamentablemente perdió la vida.

En estos momentos, elementos de la Policía de Tlaquepaque resguardan la zona a la espera de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense (IJCF) para la investigación de los hechos.

En otra situación, se mantiene cierre a la circulación de Avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de Calle Atmósfera, hacia la Glorieta Minerva, debido a un incidente. Ante ello, se exhorta a la población circulante por la zona a disminuir la velocidad y atender las indicaciones del personal desplegado en sitio.

Reportan retrasos en estas rutas del transporte público

Por otro lado, la Secretaría de Transporte (Setran) de Jalisco informó que las siguientes rutas del transporte público presentan atrasos debido al tráfico por las vialidades por las que circulan:

La ruta A13 de MiMacroPeriférico , presenta atrasos en su frecuencia de paso, debido a tráfico cargado en Av. Jesús Michel González y Av. Arroyo Seco, con dirección de La Fortuna a Periférico Sur .

, presenta atrasos en su frecuencia de paso, debido a con dirección . Debido a tráfico cargado en Av. Industria del Agave e Industria Textil, la ruta C02 de MiMacroPeriférico presenta atrasos en su frecuencia de paso en ambos sentidos de circulación.

En todos los casos, se pide ser paciente y tomar en cuenta los tiempos de traslado.

