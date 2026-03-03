Martes, 03 de Marzo 2026

Las mejores fotos que dejó el Eclipse Lunar

Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina

Por: El Informador

Evolución del eclipse total de luna este martes, 3 de marzo, en ciudad de Panamá. EFE/ B. Velasco

Evolución del eclipse total de luna este martes, 3 de marzo, en ciudad de Panamá. EFE/ B. Velasco

SUN/V. Rosas

SUN/V. Rosas

EFE/O. Barría

EFE/O. Barría

EFE/B. Velasco

EFE/B. Velasco

SUN/V. Rosas

SUN/V. Rosas

SUN/L. López

SUN/L. López

SUN/V. Rosas

SUN/V. Rosas

EFE/R. Sura

EFE/R. Sura

EFE/R. Sura

EFE/R. Sura

EFE/EPA/M. Nagi

EFE/EPA/M. Nagi

DENPASAR (Indonesia), 03/03/2026.- A total lunar eclipse is seen in the night sky over Serangan Port in Bali, Indonesia, 03 March 2026. EFE/EPA/MADE NAGI

DENPASAR (Indonesia), 03/03/2026.- A total lunar eclipse is seen in the night sky over Serangan Port in Bali, Indonesia, 03 March 2026. EFE/EPA/MADE NAGI

EFE/R. Sura

EFE/R. Sura

Entre la noche del pasado 2 de marzo y durante la madrugada del día 3, el cielo nocturno vio uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: un Eclipse Lunar total. El cual fue visible durante casi una hora desde el este de Asia hasta América central y del norte.

En Tokio, sobre las 20:00 hora local (11:00 GMT) la “Luna de sangre" apenas era atisbada tras las nubes que cubrieron el cielo. Además de Japón, el fenómeno pudo observarse en Australia, en todo el Pacífico y en América central y del norte, y en algunos puntos del oeste de Sudamérica.

De acuerdo con National Geographic, este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, bloqueando la luz solar directa que ilumina al satélite natural de nuestro planeta. Sin embargo, es un evento conocido por el intenso color rojo carmesí que cobra el plenilunio, provocado por los rayos que logran filtrarse a través de la atmósfera terrestre, y por el cual recibe su místico y popular nombre, la "Luna de Sangre". 

En Asia central y la mayor parte de Sudamérica solo se observó un eclipse parcial, mientras que el fenómeno no será visible desde África ni Europa, detalló la NASA en su página web. La mayoría del proceso se pudo observar a simple vista y no requirió instrumentos astronómicos.

¿Cuáles son las siguientes fases de la Luna en marzo?

De acuerdo con el calendario lunar del Instituto Geográfico Nacional (IGN), las fases de marzo 2026 son:

  • Luna llena: 3 de marzo
  • Cuarto menguante: 11 de marzo
  • Luna nueva: 19 de marzo
  • Cuarto creciente: 25 de marzo

Con información de EFE y SUN

AO
 

