Entre la noche del pasado 2 de marzo y durante la madrugada del día 3, el cielo nocturno vio uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: un Eclipse Lunar total. El cual fue visible durante casi una hora desde el este de Asia hasta América central y del norte.

En Tokio, sobre las 20:00 hora local (11:00 GMT) la “Luna de sangre" apenas era atisbada tras las nubes que cubrieron el cielo. Además de Japón, el fenómeno pudo observarse en Australia, en todo el Pacífico y en América central y del norte, y en algunos puntos del oeste de Sudamérica.

De acuerdo con National Geographic, este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, bloqueando la luz solar directa que ilumina al satélite natural de nuestro planeta. Sin embargo, es un evento conocido por el intenso color rojo carmesí que cobra el plenilunio, provocado por los rayos que logran filtrarse a través de la atmósfera terrestre, y por el cual recibe su místico y popular nombre, la "Luna de Sangre".

En Asia central y la mayor parte de Sudamérica solo se observó un eclipse parcial, mientras que el fenómeno no será visible desde África ni Europa, detalló la NASA en su página web. La mayoría del proceso se pudo observar a simple vista y no requirió instrumentos astronómicos.

¿Cuáles son las siguientes fases de la Luna en marzo?

De acuerdo con el calendario lunar del Instituto Geográfico Nacional (IGN), las fases de marzo 2026 son:

Luna llena: 3 de marzo

3 de marzo Cuarto menguante: 11 de marzo

11 de marzo Luna nueva: 19 de marzo

19 de marzo Cuarto creciente: 25 de marzo

Con información de EFE y SUN

