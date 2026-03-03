Irán prohíbe la venta al exterior de alimentos para asegurar el abastecimiento interno

El Gobierno de Irán ordenó la suspensión de las exportaciones de productos alimentarios y agrícolas en el contexto del conflicto que atraviesa la nación, informó este martes la agencia iraní Tasnim.

De acuerdo con el medio, cercano a la Guardia Revolucionaria Islámica, la medida busca garantizar el suministro interno y asegurar el acceso de la población a bienes básicos, considerados sensibles y esenciales ante la coyuntura actual del país.

La medida anunciada rige "hasta nuevo aviso", según Tasnim.

Los problemas de la inflación y los precios en el mercado local fueron fuente de las protestas que se iniciaron en diciembre del año pasado y que acabaron en una dura represión en la que murieron miles de manifestantes.

Irán cumple el cuarto día de combates desde que el sábado Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra la República Islámica que han desembocado en una guerra que afecta a toda la región y ha reactivado el conflicto en el Líbano.

