Esta es la primera semana del tercer mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Papa blanca por kilo a $26.80 pesos

Manzana Golden Bolsa por kilo a $36.80 pesos

Manzana Red Delicious por kilo a $39.50 pesos

Piña gota miel por kilo a $23.80 pesos

Melón chino por kilo a $26.80 pesos

Toronja sangría por kilo a $29.80 pesos

Zarzamora charola a $44.80 pesos

Frambuesas charla a $44.80 pesos

Blueberry charola a $44.80 pesos

Cebolla blanca por kilo a $21.90 pesos

Lechuga romana por pieza a $19.90 pesos

Chile serrano por kilo a $49.80 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Filete mojarra granja por kilo a $109 pesos

Camarón coctelero chico por kilo a $143 pesos

Filete basa blanco Valley Foods 500 gr a $59 pesos

Filete basa blanco Valley Foods 1 kilo a $109 pesos

Steak Gourmet Atún Aleta amarilla $299 pesos

Pollo entero con vísceras Bachoco por kilo a $36 pesos

Milanesa de res por kilo a $199 pesos

Chuleta de lomo de cerdo ahumada por kilo a $119 pesos

Medallón de pechuga de pollo por kilo a $149 pesos

Carne para deshebrar de rancho por kilo a $219 pesos

Pechuga de pollo sin hueso $156.90 pesos

Milanesa de pollo delgada por kilo a $168.90 pesos

Nugget de pavor por kilo a $84 pesos

Pierna con muslo con rabadilla congelada por kilo a $28.90 pesos

