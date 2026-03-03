Irán afirma que anticipó la guerra con EU y está listo para defenderse

Ali Bahreini, embajador iraní ante la ONU, señaló este martes en Ginebra que Irán era plenamente consciente de que podría escalar un conflicto con Estados Unidos e Israel, por lo que desde hace tiempo se ha estado preparando y aseguró que están capacitados para continuar su defensa hasta el final.

Durante un encuentro con medios en la segunda sede más importante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el funcionario destacó que Irán lleva tiempo preparándose para un eventual conflicto armado con Estados Unidos, por lo que cuenta con las medidas necesarias para hacer frente a cualquier escenario.

“Hace mucho tiempo que contábamos con informaciones sólidas sobre una posible guerra contra nuestro país, paralelamente a las negociaciones que se estaban siguiendo”, afirmó Bahreini.

“Incluso nuestra diplomacia había aconsejado a las fuerzas militares que no tuvieran expectativas de éxito en las negociaciones y que se prepararan para cualquier escenario”, agregó.

Bahreini agregó que Irán "conoce algunas de las razones" por las que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, logró influir en el presidente estadounidense, Donald Trump, para decidir el ataque coordinado.

"Fue una decisión totalmente absurda y ellos sabrán en el futuro lo estúpida que fue, porque Irán controlará firmemente la situación y el destino de esta guerra", declaró a los periodistas.

Bahreini negó por otro lado que haya un vacío de poder en Irán tras la muerte en uno de los primeros ataques del 28 de febrero del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí.

"La estructura política está bien establecida, es muy fuerte y capaz de responder a cualquier situación, recuerden que durante la guerra de junio de 2025 muchos de nuestros altos mandos fueron asesinados por el régimen israelí pero ello no afectó en absoluto nuestras capacidades defensivas", afirmó.

Bahreini negó cualquier tipo de coordinación entre Irán y Hizbolá, asegurando que Teherán "no la necesita" , y afirmó que no se ha tomado ninguna decisión en firme sobre el cierre del Estrecho de Ormuz, pese a que responsables de la Guardia Revolucionaria hayan asegurado este martes que se atacará cualquier barco que intente cruzar el estratégico paso, por el que transita el 20 % del crudo mundial.

"Irán siempre ha sostenido que el estrecho de Ormuz debe ser un estrecho de paz y amistad, una ruta utilizada por todas las naciones, y no existe intención por nuestra parte de dificultar su uso aunque, cuando la guerra se impone a nuestra región, no puede haber un tránsito normal de buques", matizó.

