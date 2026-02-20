Viernes, 20 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Trump reacciona al fallo del Supremo de EU contra sus aranceles

El presidente estadounidense consideró “profundamente decepcionante” el fallo de la Corte Suprema de su país
 

Por: EFE

La decisión representa uno de los mayores reveses para la agenda del republicano en su segundo mandato. EFE/EPA/S. Thew

La decisión representa uno de los mayores reveses para la agenda del republicano en su segundo mandato. EFE/EPA/S. Thew

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este viernes al fallo de la Corte Suprema estadounidense que determinó que había excedido los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a socios comerciales.

Al respecto, el mandatario calificó de "terrible" y "profundamente decepcionante" la decisión.

"Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional", dijo en una comparecencia ante la prensa horas después de conocerse la decisión con una clara mayoría del Supremo (6-3), en uno de los mayores reveses para la agenda del republicano en su segundo mandato.

En momentos más información...

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones