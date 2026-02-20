El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este viernes al fallo de la Corte Suprema estadounidense que determinó que había excedido los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a socios comerciales.

Al respecto, el mandatario calificó de "terrible" y "profundamente decepcionante" la decisión.

"Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional", dijo en una comparecencia ante la prensa horas después de conocerse la decisión con una clara mayoría del Supremo (6-3), en uno de los mayores reveses para la agenda del republicano en su segundo mandato.

En momentos más información...

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

