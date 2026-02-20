El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que establecerá un arancel global del 10 por ciento luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocara parcialmente algunos gravámenes vigentes.

El mandatario adelantó que la medida entrará en vigor en un plazo de tres días y estará sustentada en la legislación comercial de 1974.

Trump explicó que firmará una orden ejecutiva para aplicar el nuevo impuesto bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de ese año, el cual se sumará a los aranceles que ya están en operación. Asimismo, indicó que su administración pondrá en marcha diversas investigaciones al amparo de la Sección 301 y otros mecanismos legales, con el objetivo —según afirmó— de proteger a Estados Unidos frente a prácticas comerciales que considera desleales por parte de otros países y empresas.

La Ley de Comercio de 1974 es una norma histórica de Estados Unidos que otorga al Presidente facultades para imponer aranceles de hasta el 15 % durante períodos de 150 días.

Trump, que aseguró que cuenta con "alternativas muy poderosas" para imponer estas tarifas, explicó que va a recurrir a tres leyes que harán más compleja la implantación de los aranceles, pero que le permitirán seguir con su política económica a pesar de la decisión judicial del Supremo.

"Es un proceso un poco más largo. Intenté simplicar las cosas, pero no nos dejaron hacerlo", aseguró en su comparecencia ante la prensa apenas tres horas después de que su medida estrella haya sido parcialmente anulada por el poder judicial estadounidense.

Además de la Ley de Comercio de 1974, también mencionó la Ley de Expansión Comercial de 1962, firmada por el presidente John Fitzgerald Kennedy en plena Guerra Fría, y que le permitió ampliar la autoridad presidencial para negociar acuerdos comerciales y modificar aranceles.

También apeló a la Ley Arancelaria Hawley-Smoot de 1930 (o Smoot-Hawley), una norma estadounidense aprobada el 17 de junio de 1930, que aumentó los aranceles de importación a niveles históricamente altos, con el propósito de proteger a las industrias y agricultores estadounidenses de la competencia extranjera.

El fallo de la Corte Suprema establece que el Gobierno estadounidense no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles sobre la base de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial, ya que considera esos gravámenes un impuesto y por lo tanto requiere la aprobación del Congreso.

El presidente, visiblemente contrariado por la decisión judicial, aseguró que "la Corte Suprema no anuló los aranceles. Simplemente anuló un uso particular de los aranceles de la IEEPA".

"Puedo hacer lo que quiera con la IEEPA, imponer un embargo total, pero no puedo cobrarle a nadie ni un dólar por ello. Es ridículo, pero no importa, porque tenemos otras maneras, muchas otras maneras", concluyó Trump.

