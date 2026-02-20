Carne de res: ¿Por qué subió tanto el precio en el último tiempo?

El precio de la carne de res va en aumento, pues en enero los costos subieron un 16.5% con respecto al mismo mes del año pasado, un alza que supera por mucho a la del cerdo de 3.6% y contrasta con la baja de -1.4% del pollo. Este hecho, que impacta directamente los bolsillos de los consumidores y afecta la seguridad alimentaria, es multifactorial.

¿Por qué subió el precio de la carne de res?

El Consejo Mexicano de la Carne (CoMeCarne) señaló algunas de las causas por las cuales la industria cárnica en el país se enfrenta a un escenario complejo.

En primer lugar, se encuentran las afectaciones por el gusano barrenador, la falta de ganado para sacrificio en Estados Unidos y otras presiones nacionales y extranjeras.

A esto se le suman las extorsiones y la inseguridad. Macarena Hernández, directora del organismo, señaló que los robos carreteros se incrementaron aproximadamente 10%, lo que afecta tanto a materias primas como a cárnicos y embutidos.

Más allá de las pérdidas, la inseguridad en las carreteras genera un encarecimiento en las primas de seguros, elevando aún más los gastos operativos de la industria.

Por su parte, Ernesto Salazar, gerente de Estudios Económicos y de Comercio de dicha organización, recordó que el Consejo Nacional Agropecuario estima que entre el 10% y el 20% de los costos de producción tienen que ver con la extorsión.

También hay presión en el bovino mexicano por el cambio de esquema de importación por la eliminación del arancel cero para carne de cerdo y res, establecido previamente en el Paquete Contra la Carestía y la Inflación (Pacic). Con esto, comenzaron los cupos de importación, que son insuficientes considerando las actuales condiciones de mercado y la expansión de la demanda de carne en México, y cuya implementación tomará meses. El gobierno definió en 70 mil toneladas el cupo para la proteína de res.

Prevén que el precio de la carne de res seguirá subiendo

Tanto la directora general de CoMeCarne y el gerente de Estudios Económicos y de Comercio previeron que, dado el entorno actual, los precios de la carne seguirán incrementando en los próximos meses. Sin embargo, Hernández dijo que no espera una caída de consumo de carne.

En Estados Unidos, los precios han subido un 20% debido a la reducción de su hato ganadero, una tendencia que se estima no bajará hasta finales de 2027, explicó Gerardo Rodríguez, director regional de US Meat Export Federation.

