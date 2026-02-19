La casa real británica está, de nueva cuenta, en medio del escándalo. Ahora por la detención del expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor por su relación con Jeffrey Epstein. Esta es toda la información sobre el caso hasta el momento:

Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe británico que fue despojado de sus títulos reales por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, fue arrestado el jueves por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público .

Aunque el expríncipe Andrés de Inglaterra ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad relacionada con su amistad con Epstein , las preocupaciones sobre los vínculos de Mountbatten-Windsor con el difunto financiero han perseguido a la familia real durante más de una década.

¿Cómo fue arrestado Andrew Mountbatten-Windsor?

La policía del Valle del Támesis indicó que un hombre de unos sesenta años de Norfolk, en el este de Inglaterra, fue arrestado y permanecía detenido. La agencia, que cubre las zonas al oeste de Londres, incluyendo la antigua residencia de Mountbatten-Windsor, no identificó al sospechoso, como es habitual según los procedimientos habituales en Reino Unido, pero remitió al comunicado cuando se le pidió que confirmara el arresto del hermano del rey Carlos III.

Mountbatten-Windsor, que cumplió 66 años el jueves, se mudó a la finca del monarca en Norfolk después de que, a princpios de mes, fue desalojado de su residencia cerca del Castillo de Windsor, donde vivía desde hacía años.

El arresto se produjo después de que circularan en internet imágenes que parecían mostrar coches policiales sin distintivos en Wood Farm, la vivienda de Mountbatten-Windsor en la finca de Sandringham, en Norfolk, y a agentes no uniformados congregados en el exterior.

¿Qué dice el rey Carlos III?

Tras el arresto, Carlos III dijo que la ley debe seguir su curso en la investigación relativa a su hermano .

En su comunicado, Carlos III reiteró que cooperará con la investigación del expríncipe.

"Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", afirmó el rey. "Mientras este proceso continúe, no sería correcto por mi parte hacer más comentarios sobre este asunto" .

La nota, firmada por Carlos R., también buscaba distanciar a la familia real de Mountbatten-Windsor.

"Mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio a todos ustedes", agregó.

La investigación

La policía del Valle del Támesis había indicado antes que estaba "evaluando" reportes según los cuales Mountbatten-Windsor envió informes comerciales confidenciales a Epstein en 2010, cuando el expríncipe era enviado especial de Reino Unido para comercio internacional. Esos reportes estaban en la correspondencia entre los dos hombres incluida en los millones de páginas de documentos de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Epstein que se publicaron el mes pasado.

"Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público", señaló en un comunicado el subdirector de la policía, Oliver Wright.

"Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos información actualizada en el momento oportuno".

La difunta reina Isabel II obligó a su segundo hijo a renunciar a sus obligaciones reales y a poner fin a su labor benéfica en 2019 después de que él intentase justificar su relación con Epstein durante una catastrófica entrevista con la BBC.

El año pasado, tras la publicación de un libro que aireó más detalles sobre esa relación, Carlos III le retiró el derecho a ser llamado príncipe y le ordenó abandonar su casa.

Luego se produjo un anuncio sin precedentes: la semana pasada, el Palacio de Buckingham dijo que estaba listo para cooperar en caso de hubiese una investigación policial sobre los vínculos entre Mountbatten-Windsor y Epstein.

Carlos III se vio obligado a actuar después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de páginas de documentos sobre Epstein que revelaron el alcance de su relación con Mountbatten-Windsor y mostraron que su correspondencia continuó mucho después de que, en 2008, el financiero se declarara culpable de solicitar los servicios de una menor para prostitución.

Epstein fue arrestado por cargos de tráfico sexual presentados por la fiscalía federal en Nueva York en 2019. Se quitó la vida en la cárcel mientras esperaba juicio.

