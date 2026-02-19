En su conferencia matutina de este jueves, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que existan líneas de investigación en contra de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, por el llamado "huachicol fiscal" o contrabando de combustible, y aclaró que las indagatorias en curso se concentran en empresarios.

"No hay líneas de investigación contra el (ex) secretario y está abierta toda una línea de investigación en relación con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible", dijo la Mandataria.

Las declaraciones de la Gobernante mexicana ocurren luego de difundirse supuestos audios de una conversación entre contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y Ojeda, en la que el primero denunciaba la red de contrabando de combustible.

Te puede interesar: Sheinbaum anuncia iniciativa para limitar pensiones de altos exfuncionarios

Sheinbaum explicó que el caso es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y que aún hay diligencias pendientes.

"Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República y hay que esperar a que continúe y que dé la información la fiscalía” , indicó.

El 'huachicol fiscal' es un término utilizado en México para referirse a la importación y comercialización de combustibles sin el pago de impuestos correspondientes.

La Presidenta señaló que las investigaciones apuntan a empresarios presuntamente responsables de estas operaciones.

"Son empresarios que se dedicaban a hacer parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México y hay solicitud de extradición de algunos empresarios y es la Fiscalía pues quien tiene que dar la información si es que así se puede en el marco de la investigación de los nombres de estos empresarios" , dijo.

A inicios de septiembre de 2025, la fiscalía informó de la apertura de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros por su presunta implicación en una red de contrabando de combustible, al acusarles de permitir la entrada de millones de litros de combustible al país, al hacerlos pasar como aditivos para su venta ilícita dentro de México y evadir impuestos.

En el entramado de corrupción figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina, de 2018 a 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

De acuerdo con estimaciones preliminares, las pérdidas por este tipo de operaciones ilícitas podrían haber alcanzado alrededor de 9 mil millones de dólares al año.

Lee también: Este es el ÚLTIMO día para aprovechar la prórroga y cambiar placas en Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

