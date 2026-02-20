Corte Suprema de EU anula los aranceles decretados por Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó este viernes que el Gobierno había excedido los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer buena parte de los aranceles a socios comerciales , lo que representa un duro revés para su política comercial.

Con una mayoría de 6 votos contra 3, el máximo tribunal concluyó que la Administración de Trump sobrepasó los alcances de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 al utilizarla como fundamento para aplicar gravámenes desde abril pasado. A juicio de la Corte, dicha legislación no autoriza al presidente a establecer nuevos aranceles en tiempos de paz.

En opinión de la mayoría, redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, el Ejecutivo carece de facultades inherentes para imponer este tipo de medidas comerciales amparándose en esa norma , la cual fue concebida para atender emergencias específicas y no para rediseñar la política arancelaria del país.

El fallo advierte que la interpretación planteada por el Gobierno implicaría una delegación excesiva del poder tributario, atribución que la Constitución reserva expresamente al Congreso. Además, el tribunal subrayó que los aranceles constituyen una forma de impuesto, por lo que su creación debe pasar por el Poder Legislativo.

En desacuerdo votaron los magistrados conservadores Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes sostuvieron que la ley sí puede aplicarse en el ámbito de la política exterior y consideraron preferible otorgar un margen más amplio de actuación al Ejecutivo en este tipo de asuntos.

¿Qué cambia con esta decisión?

El fallo cierra la puerta a que el presidente utilice la IEEPA para imponer aranceles amplios y de carácter general con el argumento de una emergencia económica nacional , restringiendo este instrumento a usos tradicionales como sanciones financieras o bloqueo de bienes.

Por otra parte, la sentencia no impide que Trump recurra a otros marcos legales ya existentes para fijar gravámenes, como las disposiciones sobre seguridad nacional o medidas de represalia frente a prácticas comerciales desleales.

No obstante, el Supremo -en un giro frente a opiniones anteriores favorables al republicano- ha enviado una señal clara de que esas facultades deberán ejercerse dentro de límites concretos y sin utilizar las leyes existentes como un pretexto para rehacer la política arancelaria sin pasar por el Congreso.

¿Qué aranceles están afectados y cuáles no?

La sentencia invalida los llamados "aranceles recíprocos" y otros gravámenes generalizados que Trump impuso amparándose en la IEEPA sobre casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, con un tipo mínimo del 10 %.

Se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado , el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

La medida también alcanza el arancel del 25 % aplicado a ciertas importaciones procedentes de Canadá y México y del 10 % a China que la Casa Blanca vinculó a la falta de esfuerzos suficientes contra el tráfico de fentanilo y otras drogas.

Sin embargo, no se verán afectados los aranceles sobre el acero, el aluminio ni otros gravámenes adoptados bajo leyes comerciales y de seguridad distintas de la IEEPA.

¿Qué argumentos daba Trump para usar esos poderes?

Para justificar el uso de la IEEPA, Trump declaró dos emergencias nacionales: una por la entrada de drogas ilegales, incluido el fentanilo, desde Canadá, México y China, y otra por los persistentes déficits comerciales que, a su juicio, debilitaban las cadenas de suministro y la autonomía de Estados Unidos.

La Casa Blanca defendió que estas situaciones constituían "amenazas inusuales y extraordinarias" y una "crisis de salud pública" por lo que los aranceles masivos eran necesarios para "regular la importación" y forzar cambios de conducta en los socios comerciales, algo que Trump ha repetido cada vez que ha conseguido concesiones de algún país.

¿Qué pasará con el dinero recaudado?

Desde el 2 de abril de 2025, el "Día de la Liberación" del presidente Trump, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha recaudado unos 240 mil millones de dólares por esta vía.

Según la firma Capital Economics, si el Tesoro se ve obligado a devolver ese dinero, el costo rondaría los 120 mil millones de dólares. El magistrado Kavanaugh, en su opinión de disenso, consideró que este proceso de reembolso sería un "caos".

Tribunales inferiores ya habían señalado que, si los aranceles basados en la IEEPA eran finalmente declarados ilegales, el Gobierno federal podría verse obligado a reembolsar las cantidades cobradas a los importadores.

Sin embargo, no está claro si la Administración establecerá un proceso de reembolso o si se requerirá que las empresas presenten una reclamación ante la Corte de Comercio Internacional.

¿Qué ha dicho Trump hasta ahora sobre los reembolsos?

Aunque hasta el momento la Casa Blanca no se ha pronunciado al respecto, Trump ha insistido en varias ocasiones en que sería "muy decepcionante" que el Supremo invalidara sus aranceles y ha vinculado estas medidas al éxito económico de su Administración y a su capacidad para presionar a otros países en materia de política exterior y comercio.

En declaraciones recientes, el mandatario ha advertido de que obligar a devolver los ingresos arancelarios supondría "cientos de miles de millones de dólares" asegurando que reembolsar esas sumas sería "casi imposible" y un "completo desastre" para la economía estadounidense.

