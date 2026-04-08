Pese a que había trascendido que la Casa Blanca pretendía que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, estuviera presente en las próximas conversaciones que Irán sostendrá con el país estadounidense en Pakistán, esta mañana, el presidente Trump puso en duda su presencia debido a cuestiones de seguridad. Esto fue lo que dijo el mandatario:

"Tendremos a Steve Witkoff -enviado especial en Medio Oriente-, a Jared Kushner -yerno del mandatario-, a JD... tal vez a JD, no lo sé. Hay una cuestión de seguridad", declaró Trump en una breve entrevista telefónica con el diario New York Post.

No son las primeras conversaciones entre Irán y EU

Witkoff y Kushner han protagonizado en el último año varias rondas de diálogo con Teherán (la última el 27 de febrero, un día antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran a atacar Irán), mientras que sería la primera vez que el vicepresidente estadounidense, que se encuentra actualmente de visita en Hungría, se involucrara directamente en este tipo de negociaciones.

El presidente afirmó que las conversaciones presenciales tendrán lugar "muy pronto", después del anuncio de una tregua de 14 días entre Irán y Estados Unidos mediada por Pakistán.

Por su parte, el Gobierno paquistaní confirmó la participación de Irán en las negociaciones de paz con Estados Unidos tras una llamada de más de 45 minutos entre el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

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El plan de paz de Irán, base de las negociaciones

Aunque no está del todo claro, la base de la negociación para la cita del viernes parece ser un plan de diez puntos presentado por Teherán para poner fin a 40 días de guerra.

La propuesta iraní incluye el levantamiento de las sanciones internacionales y la retirada de las tropas estadounidenses de la región a cambio de un compromiso iraní de no fabricar armas nucleares y garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz, vía estratégica de crudo.

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OB