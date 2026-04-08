Casa Blanca señala que Trump abordará con Rutte la permanencia de EU en la OTAN

Durante la mañana de este miércoles, la Casa Blanca confirmó que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunirá ese mismo día con el presidente estadounidense, Donald Trump, para dialogar sobre la posible salida de Estados Unidos de la Alianza Atlántica, luego de la inconformidad de este último por la respuesta de los países miembros frente a su conflicto con Irán.

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La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló ante la prensa que la reunión tendrá lugar en el Despacho Oval y se celebrará tan solo unas horas más tarde. En su discurso, la funcionaria destacó que el líder republicano espera discutir su permanencia en la organización.

La retirada de Estados Unidos de la OTAN “es un asunto que el presidente ha abordado y, creo, es algo que discutirá dentro de un par de horas” con Rutte, explicó Leavitt.

Añadió que "tal vez tengan la oportunidad de escuchar directamente al presidente tras esa reunión, esta misma tarde".

Tensión con la OTAN por conflicto con Irán

La visita del secretario general de la OTAN a Washington, que ya estaba prevista desde hace tiempo, llega en un momento de máxima tensión entre Trump y los países miembros, ya que el líder republicano no ha escatimado críticas en público a los aliados por no participar activamente en una operación para reabrir el estrecho de Ormuz.

Trump ha llegado a calificar como “cobarde los integrantes de la OTAN, a considerar a la alianza como un "tigre de papel" y a amagar en varias ocasiones, en las últimas semanas, con la salida de Estados Unidos.

Por tanto, la expectación ante la reunión de este miércoles con Rutte en el Despacho Oval es máxima.

Ante las preguntas de los periodistas al respecto, Leavitt insistió en la posición oficial de la Casa Blanca: "Tengo una cita textual del presidente de Estados Unidos sobre la OTAN, y la compartiré con todos ustedes: 'Fueron puestos a prueba y fracasaron'."

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"Y añadiría que resulta bastante lamentable que la OTAN haya dado la espalda al pueblo estadounidense a lo largo de las últimas seis semanas , cuando es precisamente el pueblo estadounidense el que ha estado financiando su defensa", recalcó.

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