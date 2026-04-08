Fuertes lluvias en República Dominicana provocan inundaciones y cobran una vida

Las fuertes lluvias que han azotado a República Dominicana en las últimas horas han provocado graves siniestros en gran parte del país. Se han reportado inundaciones severas y numerosos daños materiales. Incluso, una menor de un año falleció este miércoles tras caerle encima una pared de su vivienda en el oeste de Santo Domingo.

El presidente del país, Luis Abinader, junto con el director del Centro de Operaciones de Emergecias (COE), Juan Manuel Méndez reportaron en una rueda de prensa que los mayores daños se han producido en la ciudad capital, incluyendo el Distrito Nacional.

Méndez, quien confirmó la muerte de la niña, aunque sin ofrecer mayores de lo ocurrido, precisó que en algunos lugares de Santo Domingo se registraron entre 300 y 400 milímetros, lo que explica la situación registrada en diversos sectores desde horas de la madrugada.

Según las autoridades meteorológicas, las lluvias, que obligaron a suspender la docencia este miércoles, continuarán por las próximas horas, aunque con menor frecuencia, por lo que Méndez exhortó a la población "a mantenerse atenta a las informaciones oficiales", especialmente a los residentes en las provincias en alerta, dieciocho en total.

Unas lluvias que se lo llevaron todo

"No nos ahogamos porque fuimos atentos y salimos huyendo", cuenta Juleisy Figuereo, madre de tres hijos que se vio obligada a salir de su casa a las 03:40 hora local (07:40 GMT) cuando el agua le llegaba por la cintura, tras unas lluvias que se iniciaron alrededor de las doce de la madrugada de este miércoles.

EFE/O. Barría

La cañada próxima a su casa, "se me llevó prácticamente todo y lo que quedó no sirve para nada. Se llevó la cama, la nevera...todo", lamenta Figuereo, quien vive en Las 800, un barrio humilde de la capital dominicana que ha sufrido graves inundaciones a causa de las lluvias de las últimas horas.

Esta inundación ha supuesto para su familia un gran varapalo económico: "(pedimos) una ayuda porque estamos prácticamente en la calle, la casa fue lo que no se cayó pero nos sacó todo afuera. No tenemos donde dormir, no tenemos ropa, no tenemos nada", señaló esta mujer.

Otros vecinos de este barrio, a cuyas casas el agua llegó hasta la altura de la puerta, han sacado a la calle sillones, colchones y todo tipo de mobiliario afectado por las fuertes precipitaciones.

En la rueda de prensa en la sede del COE, el presidente Abinader anunció una serie de medidas para acudir en auxilio de familias afectadas.

"Desde esta madrugada estamos movilizando el Gobierno, especialmente en el Gran Santo Domingo, con todos los organismos que componen el COE, principalmente para la prevención y proteger las vidas humanas, y luego también la parte material", expresó.

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KR