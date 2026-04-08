La Casa Blanca prevé que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, esté presente en las próximas conversaciones entre su país e Irán inicialmente previstas para el próximo viernes en Pakistán, según ha informado, citando a representantes del Gobierno estadounidense, la cadena CNN.

Los funcionarios citados por la cadena esperan que el encuentro tenga lugar en Islamabad y que, además de Vance, encabecen también el diálogo el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

Witkoff y Kushner han protagonizado en el último año varias rondas de diálogo con Teherán (la última el 27 de febrero, un día antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran a atacar Irán), mientras que sería la primera vez que el vicepresidente estadounidense se involucra directamente en este tipo de negociaciones.

Vance se encuentra actualmente visitando Hungría, y las fuentes consultadas por CNN han indicado que podría viajar de ahí a Pakistán.

Amenazas de Trump son inaceptables: León XIV

El Papa León XIV afirmó que la amenaza que hizo el presidente estadounidense Donald Trump de destruir la civilización iraní es “realmente inaceptable”, y manifestó que cualquier ataque contra infraestructura civil viola el derecho internacional.

En unos de sus comentarios más contundentes hasta ahora contra la guerra, León XIV instó a los estadounidenses y a otras personas de buena voluntad a comunicarse con sus líderes políticos y con sus representantes en el Congreso para exigirles que rechacen la guerra y trabajen por la paz.

“Hoy, como todos sabemos, se ha producido también esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable”, expresó el pontífice al salir de su casa de campo en Castel Gandolfo, al Sur de Roma.

León XIV recordó el llamado a la paz y a rechazar la guerra que hizo en la Pascua, “especialmente una guerra que muchas personas han dicho que es una guerra injusta, que sigue escalando y que no está resolviendo nada”.

En las últimas semanas, el primer Papa nacido en Estados Unidos en la historia ha intensificado el tono de su oposición a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, después de emitir inicialmente llamados moderados a la paz y al diálogo.

Fechas clave del conflicto

28 de febrero. La aviación de EU e Israel lanzan un ataque sorpresa sobre Teherán, bombardeando la residencia de Alí Jameneí, líder supremo de Irán, quien resultó muerto en la agresión.

1 de marzo. Irán lanza oleadas de drones y misiles contra Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Baréin, Jordania y Arabia Saudita. Teherán amenaza con cerrar el Estrecho de Ormuz.

2 de marzo. EU e Israel atacan la Central Nuclear de Natanz. Irán anuncia el cierre del Estrecho de Ormuz y comienza a atacar petroleros que intenten cruzarlo.

8 de marzo. Mojtaba Jameneí es nombrado nuevo líder supremo de Irán. Ese día, Israel bombardeó depósitos e infraestructura petrolera iraní. El crudo en llamas causó lluvia ácida sobre Teherán.

12 de marzo. Un avión cisterna estadounidense se estrelló en Irak, muriendo sus seis tripulantes. También se registró un incendio en la lavandería del portaaviones de EU Gerald Ford, que tuvo que abandonar el Mar Rojo para ser reparado en Creta.

14 de marzo. Trump afirma que el 100% de la capacidad militar ha sido destruida y pidió que China, Reino Unido, Francia y Corea del Sur mandaran buques de guerra para abrir el Estrecho de Ormuz. Ninguno respondió al llamado.

17 de marzo. Un ataque aéreo israelí mató a diversos funcionarios iraníes, entre ellos al jefe de seguridad Alí Layarin. Ese día dimitió Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de EU, tras afirmar que no respaldaba la guerra contra Teherán a la que a su juicio, Washington fue empujado por presión de Benjamín Netanyahu.

18 de marzo. Israel bombardea el campo petrolero South Pars en Irán, uno de los más grandes del mundo. Donald Trump negó que haber apoyado el ataque y prohibió a la nación hebrea lanzar más bombardeos contra esa zona.

21 de marzo. EU atacó la Central Nuclear de Natanz en Irán con bombas antibúnker. En represalia, Teherán atacó la ciudad israelí de Dimona, centro clave del programa atómico de esa nación.

27 de marzo. EU e Israel atacaron tres plantas siderúrgicas (claves en la construcción de drones) y dos instalaciones nucleares en Irán. Teherán le advirtió a Bahréin y Emiratos Árabes Unidos que sus hoteles serían blancos legítimos si seguían albergando a militares estadounidenses.

3 de abril. Irán derriba un F-15 estadounidense. Washington lanzó una operación para rescatar a los dos tripulantes, salvando a uno de ellos. En el proceso, un avión A-10 fue derribado y dos helicópteros Blackhawk de EU fueron ametrallados.

CT