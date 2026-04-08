A tan solo unas horas de haberse pactado la tregua de catorce días entre los ataques de Estados Unidos, Israel e Irán realizan entre sí, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, consideró que no es muy razonable tener un alto al fuego bilateral o continuar con negociaciones de paz, si se presentan violaciones a varios puntos clave del plan de Irán.

"La base sólida con la que negociar ha sido abierta y claramente violada antes incluso de que las negociaciones comiencen. Ante esta situación, el alto al fuego bilateral o las negociaciones son irrazonables", dijo en un comunicado publicado en X.

Su mensaje deja claro que la desconfianza "histórica" que Irán tiene hacia Estados Unidos parte de las "repetidas violaciones" a todo tipo de compromisos por parte de Washington, una tendencia que, "lamentablemente", se ha vuelto a repetir en esta ocasión.

Entre los puntos del plan presentado por Teherán para negociar el fin de la guerra se incluye el compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares, el levantamiento de todas las sanciones en su contra y la creación de un fondo para compensar los daños sufridos en esta ofensiva iniciada contra su país el 28 de febrero.

Estas son las cláusulas que habrían sido violadas, según Irán

"Sin embargo, tres cláusulas de esta propuesta han sido violadas por el momento", dijo Qalibaf.

En primer lugar, la referida a un alto el fuego en el Líbano. Un compromiso que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador entre las partes, "también mencionó explícitamente" al hablar de la declaración de "un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido el Líbano y otras regiones", según recordó su nota.

Para el presidente del Parlamento, la incursión de un dron en el espacio aéreo iraní, que fue destruido en la ciudad de Lar, en la provincia de Fars, es "una clara violación de la cláusula que prohíbe cualquier violación adicional del espacio aéreo de Irán".

Qalibaf cree que tampoco se ha respetado el punto sobre el reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de Irán a enriquecer uranio.

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Las negociaciones se realizarían en Pakistán

Al anunciar el martes por la noche en Washington un alto el fuego de dos semanas y la reapertura temporal del estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había asegurado que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encontraba en "una etapa muy avanzada".

Las negociaciones para lograrlo se han fijado en Islamabad, capitán de Pakistán, teniendo como base ese plan de diez puntos presentado por Teherán que Irán asegura que no se ha respetado y que incluye muchas de las demandas iraníes previas a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel.

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OB