La tormenta tropical "Amanda" se formó este miércoles 03 de junio del 2026 en el océano Pacífico, lo que marca el primer ciclón tropical de la temporada, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

"Amanda" se encontraba a unos dos mil 420 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, según el centro meteorológico con sede en Miami. El vórtice de la tormenta se ubica sobre el mar y no representaba una amenaza inmediata para tierra.

"Amanda" tenía vientos máximos sostenidos de 65 kph , dijeron los meteorólogos. Se pronostica que la tormenta se fortalezca durante los próximos dos días, antes de debilitarse durante el fin de semana.

Tropical Storm #Amanda Advisory 4 (8 AM PDT, Wed Jun 3): Depression Strengthens Into the First Tropical Storm of the 2026 Eastern Pacific Hurricane Season. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 3, 2026

La temporada de huracanes del Pacífico comenzó el 15 de mayo. La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el lunes, y aún no se han formado ciclones en esa región este año.

¿Qué es el Centro Nacional de Huracanes y por qué es importante?

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami, es la agencia estadounidense responsable de rastrear y predecir el comportamiento de depresiones, tormentas y huracanes en las cuencas del Atlántico y el Pacífico nororiental.

Trabaja en estrecha coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, una dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ambas instituciones son las encargadas de emitir alertas tempranas y pronósticos de trayectoria para salvaguardar a la población ante fenómenos como "Amanda".

¿Qué se espera para la temporada de huracanes 2026?

Para la temporada de huracanes 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una actividad por encima del promedio histórico en el océano Pacífico , estimando la formación de entre 18 y 21 sistemas tropicales.

De éstos, se espera que entre nueve y 10 alcancen la categoría de tormenta tropical, como es el caso de "Amanda". En contraste, para el océano Atlántico se prevé una temporada ligeramente menos activa , con un estimado de 11 a 15 ciclones tropicales, de los cuales entre siete y ocho podrían ser tormentas tropicales.

Con información de AP

JM