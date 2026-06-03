La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución que busca limitar la participación militar del país en el conflicto con Irán , en una decisión que representa uno de los mayores desafíos políticos al presidente Donald Trump desde el inicio de la confrontación.

La medida, impulsada por los demócratas y respaldada por cuatro legisladores republicanos, fue aprobada con 215 votos a favor y 208 en contra, reflejando el creciente descontento dentro del Congreso por una guerra que se ha prolongado durante tres meses y que fue iniciada sin una autorización formal del Poder Legislativo.

Intento fallido por frenar la votación

Semanas antes de la aprobación, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intentó impedir que la iniciativa llegara al pleno al suspender de forma repentina una sesión legislativa cuando la propuesta estaba a punto de ser discutida.

Sin embargo, lejos de disminuir, la inconformidad entre legisladores de ambos partidos aumentó conforme el conflicto avanzó y la administración de Trump enfrentó dificultades para concretar un acuerdo de paz con Irán.

Un revés para la estrategia de la Casa Blanca

Aunque la resolución tiene un carácter principalmente simbólico, su aprobación representa un golpe político para la estrategia militar impulsada por la Casa Blanca. El resultado dejó en evidencia las divisiones dentro del Partido Republicano, ya que cuatro de sus integrantes decidieron sumarse a la iniciativa demócrata.

Tras conocerse el resultado de la votación, legisladores que respaldaban la medida celebraron dentro del recinto legislativo, considerando el hecho como una señal clara del creciente rechazo a la intervención militar.

Aún enfrenta obstáculos

Pese a la aprobación en la Cámara de Representantes, el futuro de la resolución sigue siendo incierto. El documento deberá ser analizado por el Senado y, para entrar en vigor, tendría que ser ratificado por el propio presidente Trump.

Además, el mandatario podría rechazar cualquier medida que considere una limitación a sus facultades como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por lo que el debate sobre la participación estadounidense en el conflicto con Irán está lejos de concluir.

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