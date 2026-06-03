NASA: da marcha atrás y abandona polémico plan para reemplazar la Estación Espacial Internacional

La NASA anunció que abandonará una propuesta que buscaba construir un nuevo módulo central de propiedad gubernamental para la Estación Espacial Internacional (ISS).

La decisión fue confirmada el 1 de junio por Bethany Stevens, secretaria de prensa de la agencia espacial estadounidense, quien explicó que la institución optará por mantener su estrategia original de transición hacia estaciones espaciales comerciales desarrolladas por empresas privadas.

La propuesta había sido presentada durante el evento Ignition, realizado en marzo, como una posible solución ante las dudas sobre la viabilidad económica de las futuras estaciones espaciales comerciales.

Según el planteamiento inicial, el módulo central serviría como un puente entre la ISS y las nuevas plataformas orbitales privadas que actualmente se encuentran en desarrollo.

¿Por qué surgió la propuesta?

La NASA argumentó que el mercado comercial de estaciones espaciales no estaba evolucionando al ritmo esperado. Durante el evento Ignition, Dana Weigel, directora del programa ISS, señaló que aunque existía interés por parte de inversionistas, no había estudios independientes que demostraran de forma concluyente la viabilidad económica de una estación espacial financiada solo parcialmente por la agencia.

La preocupación principal era garantizar que Estados Unidos mantuviera una presencia continua en órbita baja una vez que la ISS concluya sus operaciones. Por ello, la NASA planteó la posibilidad de desarrollar un módulo propio al que posteriormente pudieran conectarse estaciones comerciales. Sin embargo, la idea no fue bien recibida por las empresas involucradas en el sector.

La industria espacial respondió con contundencia

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Las compañías que actualmente trabajan en estaciones espaciales privadas utilizaron una solicitud de información abierta por la NASA para expresar su rechazo al proyecto.

Uno de los más críticos fue Jonathan Cirtain, director ejecutivo de Axiom Space, quien aseguró que la propuesta tomó por sorpresa a la industria. Según explicó durante la conferencia ASCEND, la incorporación de un componente gubernamental alteraba el modelo comercial que las empresas han desarrollado durante los últimos años.

Para los actores del sector, el mercado potencial es mucho más amplio de lo que la NASA estimaba. Las compañías sostienen que además de la propia agencia espacial, existen clientes potenciales entre gobiernos aliados, países que actualmente no participan en la ISS y organizaciones interesadas en investigación científica y manufactura en microgravedad.

Vast y Starlab defienden el mercado comercial

Las críticas no provinieron únicamente de Axiom Space. Max Haot, director ejecutivo de Vast, afirmó que las misiones privadas de astronautas a la ISS han demostrado que existe un creciente interés internacional por participar en actividades espaciales.

De acuerdo con Haot, numerosos gobiernos soberanos están dispuestos a invertir en este tipo de programas, lo que fortalece la viabilidad económica de futuras estaciones comerciales. Por su parte, Marshall Smith, director ejecutivo de Starlab Space, aseguró que su empresa presentó cientos de páginas de análisis y estudios para demostrar que el mercado existe.

Incluso afirmó que la demanda comercial para la futura estación de Starlab supera actualmente la capacidad disponible. Según Smith, la compañía cuenta con una sobreventa del 140% del espacio comercial proyectado.

El temor a una "ISS 2.0"

Otro de los argumentos de la industria estuvo relacionado con los tiempos de desarrollo. Las empresas manifestaron dudas sobre la posibilidad de construir rápidamente un módulo gubernamental capaz de extender la vida útil de la ISS hasta bien entrada la década de 2030.

Para algunos ejecutivos, la propuesta representaba una especie de continuidad de la estación actual en lugar de una verdadera transición hacia modelos comerciales. Haot llegó a describir la iniciativa como una posible "ISS 2.0", una visión que, según las compañías, podría retrasar el crecimiento de un ecosistema espacial impulsado por el sector privado.

La NASA cambia de rumbo

Finalmente, los argumentos presentados por la industria parecieron convencer a la agencia espacial. Bethany Stevens confirmó que los comentarios recibidos demostraron la existencia de un mercado comercial sostenible en el que la NASA podría convertirse en un cliente más, en lugar de ser la entidad principal que impulse toda la infraestructura.

La portavoz explicó que la agencia continuará trabajando con las empresas para perfeccionar los requisitos técnicos y los futuros procesos de contratación. El objetivo es publicar un borrador de solicitud de propuestas antes de que termine el mes.

Qué significa esta decisión para el futuro espacial

La decisión representa una victoria importante para empresas como Axiom Space, Vast y Starlab Space, que buscan convertirse en las responsables de construir las estaciones espaciales que reemplazarán a la Estación Espacial Internacional.

También refuerza la estrategia de colaboración público-privada que la NASA ha impulsado en otros proyectos, incluyendo programas de transporte espacial y misiones orbitales.

La transición será clave para garantizar que Estados Unidos y sus aliados mantengan una presencia constante en la órbita terrestre baja después del retiro de la ISS.

La discusión entre la NASA y la industria privada refleja una pregunta fundamental para el futuro de la exploración espacial: quién debe liderar la próxima generación de estaciones orbitales.

Por ahora, la respuesta parece inclinarse hacia el sector comercial. Con compañías como Axiom Space, Vast y Starlab Space compitiendo por construir la sucesora de la Estación Espacial Internacional, la próxima década podría marcar el inicio de una nueva etapa en la que la NASA pase de ser propietaria de la infraestructura orbital a convertirse en uno de sus principales clientes.

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La decisión no solo influirá en el futuro de la exploración espacial estadounidense, sino también en la forma en que gobiernos, científicos y empresas utilizarán el espacio durante las próximas décadas.

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