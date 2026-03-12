FBI confirma captura en Sinaloa de uno de los diez fugitivos más buscados por EU

Esta mañana, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), Kash Patel, confirmó la captura de Samuel “N”, uno de los diez fugitivos más buscados por la organización, quien fue aprehendido en Sinaloa.

El presunto delincuente era perseguido por el FBI por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres ocurrido el pasado 21 de mayo de 2023 en Washington, además de la lesión de una tercera persona en el mismo suceso. De acuerdo con los registros del FBI, Samuel “N” habría volado hacia Lake Havasu en Arizona para después trasladarse a Tijuana y salir en huida del país.

En mayo de 2023, autoridades de Estados Unidos giraron una orden de aprehensión contra Samuel “N” por asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado e intento de asesinato en primer grado. Posteriormente, en noviembre de 2025 se le giró una nueva orden federal por los cargos de viaje ilegal para evitar su enjuiciamiento.

El FBI sostenía una oferta de hasta 1 millón de dólares para quien ofreciese información que llevara al arresto del fugitivo, quien había ingresado a la lista de los diez más buscados.

De acuerdo con Patel, Samuel "N" fue trasladado de México a Estados Unidos para ser custiodado por la policía Federal estadounidense y enfrentar a la justicia de dicho país. En un mensaje compartido en redes sociales, el FBI agradeció a la oficina del agregado legal del buró en Ciudad de México, así como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Instituto Nacional de Migración (INM), y a la Fiscalía del Distrito Oeste de Washington por coordinar acciones que permitieron su captura.

���� CAPTURED: Another FBI Most Wanted - Samuel Ramirez Jr., apprehended in Sinaloa, Mexico.



Ramirez was on the run for nearly 3 years for his alleged involvement in the murder of two female victims May 21, 2023. After the alleged murders, he was believed to have fled the… pic.twitter.com/UfZLWXkQsR— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB