¿Ataque en California? FBI advierte sobre drones de Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán tras recientes enfrentamientos militares ha generado que las autoridades norteamericanas emitan alertas por posibles ataques en su territorio, especialmente para el estado de California. Esto es lo que se sabe:

El FBI advirtió recientemente a los departamentos de policía de California que Irán podría tomar represalias por los ataques estadounidenses lanzando drones contra la Costa Oeste , informó ABC News, que dijo haber revisado una alerta emitida.

ABC News señaló que funcionarios de inteligencia también se han mostrado preocupados en los últimos meses por el creciente uso de drones por parte de los cárteles de la droga mexicanos.

El gobernador Gavin Newsom dijo que "estoy en constante coordinación con funcionarios de seguridad e inteligencia para monitorear posibles amenazas a California". "Se está investigando", dijo el presidente Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer miércoles que su Gobierno está investigando una afirmación no verificada sobre un posible complot de Irán que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California.

Trump señaló a periodistas que las autoridades federales analizan la información tras conocerse un memorando del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que advertía sobre la presunta intención iraní de ejecutar un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados si Estados Unidos realizaba operaciones militares contra ese país.

El presidente dijo además que ha sido informado sobre la posible presencia de células durmientes iraníes dentro de Estados Unidos , aunque no ofreció detalles adicionales y subrayó que la información está siendo evaluada por las autoridades.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre estas afirmaciones, pero indicó más tarde que no existe una "amenaza inminente", mientras que el memorando del FBI señalaba que la información recibida aún no ha sido comprobada ni verificada.

El aviso se produce en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán tras recientes enfrentamientos militares, lo que ha llevado a las autoridades federales a reforzar la vigilancia ante posibles represalias, aunque por ahora no se ha confirmado la existencia de un plan concreto de ataque contra territorio estadounidense.

Con información de EFE y SUN

