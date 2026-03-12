Cuba agradece ayuda de China y Rusia ante la crisis vivida en la isla

Bruno Rodríguez, el canciller cubano, dio a conocer mediante este jueves X (antes Twitter) su agradecimiento al canciller de China y al ministro de asuntos exteriores de Rusia, su apoyo y solidaridad con Cuba, país está pasando por un momento de gran tensión con Estados Unidos y enfrenta su peor crisis económica y energética en décadas.

Rodríguez refirió en redes sociales que sostuvo una cordial conversación telefónica con Wang Yi, canciller y Director de la Oficina Comisión de Asuntos Exteriores del CC PCCh chino, intercambiaron sobre "la actual coyuntura regional e internacional, y la necesidad de defender la paz, el Derecho Internacional y la soberanía".

Subrayó que agradeció "los ofrecimientos de ayuda" de China a Cuba, así como los pronunciamientos de apoyo y solidaridad de Pekín, que "revalidan el carácter especial de los lazos históricos entre ambos países socialistas".

"Reafirmamos la voluntad de continuar fortaleciendo nuestras relaciones y elevarlas a niveles superiores", añadió.

También informó que habló con el ministro de asuntos exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, a quien expresó su gratitud por el "apoyo resuelto" que ha expresado "a la defensa de nuestra soberanía nacional y el derecho de Cuba a elegir su propio destino".

El ministro cubano indicó que dieron "continuidad" al intercambio de temas que abordaron durante su reciente visita a Moscú, "centrados en el impulso de los vínculos bilaterales en diferentes sectores".

Estos contactos de Cuba con China y Rusia, países con los que mantiene una tradicional alianza estratégica, política y económica, tienen como contexto la precaria situación económica de la isla, agravada por las presiones de Washington, particularmente el asedio petrolero que ha colocado al país al borde del colapso por falta de combustibles.

Las graves crisis económicas y energética que se viven en la isla han aumentado las tensiones con Estados Unidos. Actualmente atraviesa apagones frecuentes, escasez de combustible, problemas de transporte y falta de alimentos. Una de las razones principales es la caída del suministro de petróleo, debido a que EU endureció las sanciones y presionó a países que vendían petróleo a Cuba, prácticamente prohibiendo que envíen crudo.

