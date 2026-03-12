UE alistará medidas ante tensión militar en Medio Oriente

El próximo 19 de abril los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea analizarán cómo responder al aumento de la tensión militar en Medio Oriente , además de revisar la agenda comunitaria de competitividad, cuya implementación se ha vuelto más urgente debido a las repercusiones económicas del conflicto.

"Debatiremos la situación en Irán y en la región, así como nuestra respuesta a sus repercusiones geopolíticas y económicas, también en lo relativo a los precios de la energía y a la seguridad energética", señaló el presidente del Consejo, António Costa, en una misiva a los mandatarios.

Añadió que el encuentro debe servir para identificar medidas concretas que permitan "garantizar una respuesta oportuna, coordinada y eficaz" para proteger a ciudadanos y empresas, además de trabajar "hacia la desescalada y la estabilidad en la región".

Impacto económico

La crisis en Medio Oriente y su impacto en la economía comunitaria viene a subrayar la urgencia de avanzar en la agenda de competitividad estratégica de la UE , según Costa, quien llamó a retomar las discusiones sobre las medidas puestas sobre la mesa en la cumbre informal celebrada en el castillo belga de Alden Biesen hace un mes.

"El objetivo general de esta agenda es reforzar la competitividad europea, aumentar nuestra autonomía estratégica y consolidar las bases de nuestro modelo social", dijo Costa, quien afirmó que las medidas destinadas a sacar mayor partido del mercado único "harán que la Unión Europea sea más resiliente ante futuras crisis".

Los líderes comenzarán a perfilar en ese contexto el Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2028-2034 , el nuevo presupuesto a largo plazo de la UE, y que será "el principal instrumento para la acción estratégica común".

Otros asuntos que se tratarán en la reunión

Otro asunto destacado sobre la mesa será la financiación a Ucrania y cómo aumentar la presión sobre Rusia, un debate que contará con la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

La UE había aprobado el pasado diciembre la emisión de la deuda necesaria para financiar el crédito de 90 mil millones de euros con el que se había comprometido a apoyar a Kiev, pero Hungría ha vetado esta medida hasta que Kiev restablezca el tránsito de petróleo ruso hacia territorio húngaro a través de un oleoducto.

En materia de Exteriores también se abordará la "preocupante situación" en el Líbano, y en Gaza y Cisjordania, en presencia del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Otros temas a tratar serán el refuerzo de la defensa europea y las medidas en materia migratoria y de asilo, explicó Costa, quien mantiene su plan de ajustar la duración de la cumbre a un solo día "si las discusiones lo permiten" y pese a los numerosos puntos en agenda.

La reunión comenzará el jueves 19 a las 10:00 y a ella también han sido invitadas la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, para abordar la situación económica.

KR