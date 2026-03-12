FBI abre una oficina en Ecuador para apoyar al combate al crimen organizado

El Gobierno de Ecuador y EU formalizaron este miércoles un acuerdo de cooperación en seguridad que contempla la instalación de la primera oficina del FBI en territorio ecuatoriano. La nueva sede tendrá como objetivo reforzar la colaboración entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado internacional.

El anuncio se realizó durante un acto oficial en Quito, donde el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, destacó que la iniciativa permitirá fortalecer las estrategias conjuntas contra las redes criminales que operan en la región. “Esta es una alianza que permitirá enfrentar con mayor eficacia a las redes del crimen organizado trasnacional”, señaló el funcionario.

Como parte del acuerdo, también se creará una nueva unidad policial especializada que trabajará en coordinación con las autoridades estadounidenses para mejorar las labores de investigación e inteligencia. De acuerdo con información difundida por la Embajada de EU en Ecuador, esta cooperación busca facilitar la identificación y desarticulación de organizaciones dedicadas al narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando de armas y el financiamiento de actividades terroristas.

El objetivo de la alianza

La misión diplomática estadounidense añadió que el acuerdo crea un "marco para compartir información, coordinar operaciones, desarrollar capacidades y llevar a cabo investigaciones paralelas contra organizaciones terroristas extranjeras y transnacionales".

El ministro Reimberg aseguró, tras la firma del acuerdo, que los trabajos del FBI con la Policía ecuatoriana iniciarán "de inmediato", ya que ya hubo "capacitación y preparación" previa.

En la firma del memorando, en el que no hubo una convocatoria abierta a la prensa, estuvieron presentes también la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, y el encargado de Negocios de la embajada estadounidense, Lawrence Petroni, quien catalogó el hecho como un "hito muy importante" en la cooperación entre ambos países.

Ambos países ya han cooperado

El diplomático recordó que equipos del FBI ya han colaborando antes con las fuerzas de seguridad ecuatorianas, como cuando llegaron al país tras el asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio y, en 2025, cuando un carro bomba explotó en los exteriores de unas oficinas pertenecientes a la familia del presidente Daniel Noboa, en Guayaquil.

EU se ha convertido en un socio clave para Ecuador en la "guerra" que el presidente Noboa declaró desde inicios de 2024 contra las bandas criminales, a las que catalogó de "terroristas" por ser las causantes de la peor crisis de violencia de la historia del país, lo que ha llevado a que figure a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Este acuerdo se suma a las operaciones militares conjuntas que ambos países iniciaron la semana pasada en suelo ecuatoriano contra organizaciones "terroristas", en las que bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera , uno de los grupos criminales disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

