Un trabajador murió durante un accidente laboral en la planta de SpaceX, la compañía aeroespacial propiedad de Elon Musk, en el sur de Texas, según informaron medios locales.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), agencia encargada de la seguridad laboral en EU, está investigando lo sucedido, de acuerdo con el diario San Antonio Express News.

¿Qué se sabe del accidente laboral que ocurrió en SpaceX?

Según el rotativo, el accidente tuvo lugar sobre las 4:00 de la mañana (10:00 GMT) del pasado viernes, al que el Departamento de Bomberos de Brownsville respondió inicialmente por un llamado de emergencia, pero al que se le indicó que el personal médico de SpaceX se encargaría del accidente.

Las autoridades locales a ún no han identificado a la víctima ni han aportado más detalles sobre el accidente , que tuvo lugar en Starbase, el complejo donde se manufacturan y lanzan los cohetes Starship y que se convirtió oficialmente en una ciudad en 2025.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Qué otros escándalos ha enfrentado SpaceX por falta de seguridad laboral?

La muerte de este trabajador ocurre menos de cuatro meses después de que OSHA penalizara a SpaceX por no haber inspeccionado una grúa hidráulica antes de que colapsara en Starbase.

La compañía ha recibido al menos una decena de multas por violaciones de seguridad laboral por parte de OSHA, al igual que demandas privadas por lesiones laborales.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Este lunes, SpaceX reprogramó para el miércoles el duodécimo lanzamiento de prueba de su cohete Starship, donde se pondrá a prueba la tercera generación de la aeronave.

La compañía no se ha pronunciado públicamente sobre el accidente, ni ha confirmado si el cambio de fecha en el lanzamiento está relacionado.

JM