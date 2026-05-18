El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes 18 de mayo del 2026 de "terrible" el tiroteo registrado hoy en una mezquita de San Diego (California) que ha dejado cinco personas muertas, entre ellas los dos tiradores.

"Van a ofrecer una sesión informativa y se trata de una situación terrible", dijo Trump en referencia a la rueda de prensa que tiene previsto ofrecer sobre el suceso, el director del FBI, Kash Patel.

"He recibido algunas actualizaciones preliminares, pero examinaremos el asunto con gran detenimiento", añadió el mandatario al ser preguntado por el ataque durante un acto en la Casa Blanca.

¿Qué se sabe de los autores del tiroteo en la mezquita de San Diego, California?

Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto "por heridas de bala autoinfligidas" y tendrían entre 17 y 19 años, según han indicado las primeras investigaciones del FBI.

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Los cuerpos de ambos adolescentes fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita, la más grande del condado de San Diego, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad que ayudó a repeler el ataque.

Investigan tiroteo de hoy en mezquita como "crimen de odio"

Este ataque sucede en medio de un reciente aumento de la violencia contra la comunidad musulmana y los lugares de culto en Estados Unidos.

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El centro, ubicado en el barrio de Clairemont, en la ciudad de San Diego, supone la mezquita más grande del condado y un punto de reunión clave para la comunidad local.

El jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, precisó que las autoridades competentes están analizando el incidente bajo la perspectiva de crimen de odio hasta que se demuestre lo contrario.

"Reitero mis condolencias a las víctimas, sus familias y a la comunidad musulmana", concluyó.

JM