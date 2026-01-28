Musk estudia que SpaceX salga a bolsa durante inusual alineación planetaria en junio

El empresario Elon Musk analiza la posibilidad de sacar a bolsa la compañía aeroespacial SpaceX mediante una oferta pública inicial de acciones a mediados del próximo mes de junio, una fecha que coincidiría tanto con una inusual alineación planetaria como con su cumpleaños, de acuerdo con lo informado este miércoles 28 de enero por el diario Financial Times.

El magnate apuntó este medio, quiere "una fecha propicia" para lograr la que sería la "cotización más cuantiosa de la historia".

Aparentemente, Elon Musk podría llevar a cabo la Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de acciones de SpaceX alrededor del 8 o 9 de junio, coincidiendo con la conjunción de Júpiter y Venus. Este evento ocurriría poco antes de su cumpleaños, el 28 de junio.

"La inusual demanda resalta la huella personal de Musk en SpaceX, donde las principales decisiones corporativas a menudo han reflejado las creencias y prioridades del multimillonario, desde ambiciosos objetivos de producción hasta prácticas de gestión poco convencionales", arguyó el Financial Times, que cita para esta información cinco fuentes cercanas al empresario.

Las excentricidades de Musk en los negocios

El diario económico también recordó que a Elon Musk le gusta bromear sobre algunas decisiones empresariales, como cuando tuiteó en 2018 sobre la privatización de Tesla a 420 dólares por acción, lo que se interpretó como una referencia al 20 de abril, el día mundial del cannabis.

El propio Elon Musk confirmó el pasado diciembre que planea sacar a bolsa en 2026 la empresa aeroespacial SpaceX después de que varios medios señalasen que la oferta pública de acciones situaría su valor en más de un billón de dólares.

En un mensaje en su red social X, el empresario dijo entonces que la información publicada por el medio Ars Technica, en la que confirmaba la salida a bolsa en 2026 para recaudar hasta 30 mil millones de dólares, era "correcta".

Con anterioridad, Musk había señalado que la valoración de SpaceX en 800 mil millones de dólares no era "exacta" porque la empresa no depende de la NASA económicamente, sino que su principal fuente de ingresos es su sistema de internet por satélite Starlink.

El Financial Times precisó hoy que algunos banqueros e inversores creen que la fecha del próximo junio es prematura, ya que SpaceX debe aún presentar el formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) "para notificar al regulador" su plan de acción.

La empresa aeroespacial planea salir a bolsa con el fin de obtener capital para financiar iniciativas futuras. Entre estas se incluye la edificación de centros de datos espaciales, los cuales se conectarían a los 9 mil 400 satélites de Starlink. Según Musk, este proyecto es esencial para competir contra sistemas de inteligencia artificial desarrollados por compañías como Google u OpenAI.

