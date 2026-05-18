La República Democrática del Congo abrirá tres centros de tratamiento contra el ébola en la provincia oriental de Ituri, y la Organización Mundial de la Salud enviará un equipo de expertos al país, tras un brote de un tipo raro del virus que ha matado a más de 110 personas.

¿Qué se sabe del nuevo brote de ébola en el Congo hoy? Muertes, casos sospechosos y otros importantes datos

La OMS declaró el domingo 17de mayo del 2026 una emergencia de salud pública de importancia internacional debido al brote. Hasta el lunes, había más de 118 muertes y 300 casos sospechosos en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, y una muerte y un caso sospechoso en la vecina Uganda. Expertos dicen que es probable que el número de casos aumente a medida que los funcionarios de salud realicen más vigilancia.

La cepa Bundibugyo se propagó sin ser detectada durante al menos unas semanas, declararon expertos en salud y trabajadores humanitarios. Ahora se han confirmado casos en Bunia, Goma —la capital de Kivu del Norte en manos de rebeldes—, Mongbwalu, Butembo y Nyakunde.

"Debido a que las pruebas iniciales buscaron la cepa equivocada de ébola, obtuvimos falsos negativos y perdimos semanas de tiempo de respuesta", indicó Matthew M. Kavanagh, director del Centro de Política y Política de Salud Global de la Universidad de Georgetown. "Estamos tratando de ponernos al día frente a un patógeno muy peligroso".

Criticó la decisión del gobierno de Trump de retirarse de la OMS y de hacer profundos recortes en la ayuda exterior, "precisamente el sistema de vigilancia diseñado para detectar estos virus temprano", señaló.

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Pánico entre la población por la cepa Bundibugyo del ébola

La gravedad de los síntomas y el aumento del número de casos están alimentando una creciente sensación de pánico en los vecindarios de Bunia.

"Conozco las consecuencias del ébola, sé cómo es", dijo Noëla Lumo, residente de Bunia. Anteriormente vivió en Beni, una región afectada por brotes anteriores de ébola. Tan pronto como se enteró del último brote, Lumo comenzó a hacer mascarillas protectoras a mano.

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El Congo ha dicho que el primer deceso por el virus fue el 24 de abril en Bunia, y el cuerpo fue trasladado a la zona sanitaria de Mongbwalu, una zona minera con una gran población.

"Eso hizo que el brote de ébola se agravara", apuntó el ministro de Salud del Congo, Samuel Roger Kamba.

JM