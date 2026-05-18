Trump suspende ataque contra Irán tras petición de aliados árabes

A través de su red social, Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que decidió suspender un ataque planeado contra Irán que se llevaría a cabo el martes , señaló que la acción fue pospuesta a petición de sus aliados de Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

En su mensaje, el líder republicano detalló que los países involucrados le solicitaron esperar debido a las negociaciones y conversaciones en curso, las cuales, “en su opinión, como grandes líderes y aliados, alcanzarán un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países de Oriente Medio y más allá”.

Trump mantiene amenaza de un ataque a gran escala

No obstante, el mandatario aseguró que Estados Unidos está preparado para lanzar en cualquier momento un “ataque a gran escala” contra la República Islámica si no se llega a un acuerdo para limitar sus capacidades nucleares.

El mandatario no había hecho pública hasta ahora su intención de atacar a Irán el martes, una agresión que habría puesto fin al alto al fuego vigente desde el pasado abril.

“Basándome en mi respeto a los líderes mencionados, he instruido al secretario de Defensa, Pete Hegseth; al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine; y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que NO llevemos a cabo el ataque programado contra Irán mañana”, declaró.

No obstante, advirtió que ha ordenado a los mandos militares estar “preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”.

Conversaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin avances

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

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La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y este lunes anunció que presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes.

El domingo, Trump amenazó con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por un alto al fuego, al asegurar que a Irán “se le acaba el tiempo”.

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