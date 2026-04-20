Secretaria de Trabajo de EU renuncia en medio de acusaciones por uso indebido de fondos

A través de una publicación en la red social X, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó este lunes la renuncia de la secretaria de Trabajo de Estados Unidos , Lori Chavez-DeRemer, quien se convirtió en la tercera funcionaria de alto nivel en abandonar el gabinete del presidente Donald Trump en los últimos dos meses.

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Su salida ocurre en medio de una investigación encabezada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo, la cual analizaba una posible conducta indebida relacionada con el uso de recursos públicos y otras presuntas irregularidades administrativas dentro de la dependencia.

Pese a esto, Cheung defendió el desempeño de Chavez-DeRemer y aseguró que durante su gestión realizó “una labor fenomenal”, destacando su trabajo en la protección de los trabajadores estadounidenses, así como la implementación de políticas enfocadas en promover condiciones laborales más justas dentro del país.

Investigación por presunta conducta indebida en el Departamento de Trabajo

Sin embargo, la secretaria enfrentaba acusaciones sobre una supuesta conducta indebida, que incluiría viajes de carácter personal realizados durante desplazamientos en avión financiados con fondos de los contribuyentes.

La investigación buscaba establecer si el jefe de gabinete de Chavez-Remer, Jihun Han, y su adjunta, Rebecca Wright, incurrieron en fraude de viajes al organizar eventos profesionales para la secretaria como excusa para viajes personales, según reportó anteriormente NBC.

Además, la investigación puso al descubierto que el esposo de la secretaria, Shawn DeRemer, supuestamente tocó inapropiadamente a dos mujeres en el edificio del Departamento de Trabajo , lo que obligó a que se le impidiera el ingreso a las instalaciones federales en la capital estadounidense.

Uno de los incidentes habría ocurrido en diciembre pasado y al parecer fue captado por las cámaras de seguridad del edificio federal.

Salida de Lori Chavez-DeRemer aumenta cambios en la Administración Trump

La salida de Chavez-DeRemer, la única hispana que hacía parte del gabinete estadounidense, se da a poco más de dos semanas que el presidente Trump anunciara la salida de la fiscal general , Pam Bondi, una fiel seguidora de sus políticas a la que llamó “una gran patriota”

Un mes antes, Kristy Noem, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, había sido la primera miembro del gabinete en salir, tras poner la cara en la campaña de deportaciones masivas que dejaron dos estadounidenses muertos en las redadas en Minnesota en enero pasado.

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Cheung declaró que el subsecretario de Trabajo, Keith Sonderling, asumiría el cargo de director interino de la agencia.

Antes de ser secretaria de Trabajo, Chavez-DeRemer era representante a la Cámara por un distrito de Oregón, pero la republicana perdió el escaño en las elecciones de 2024.

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