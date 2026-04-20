Un importante paso fronterizo entre Iraq y Siria reabrió este lunes 20 de abril del 2026 por primera vez en más de una década, y las autoridades destacaron su potencial para el comercio y las exportaciones de petróleo.

Siria presentó el cruce como una ruta terrestre segura para las exportaciones de crudo y como una alternativa al estrecho de Ormuz, cuya operación se ve afectada por la guerra de Irán.

¿Por qué se cerró este importante cruce fronterizo entre Siria e Iraq?

El cruce —conocido como Rabia en Iraq y Yarubiyah en Siria— fue cerrado después de que comenzó la guerra civil siria en 2011 . Luego, en 2014, combatientes del grupo Estado Islámico se apoderaron de la zona. Posteriormente, fuerzas kurdas iraquíes la recuperaron.

La agencia siria de noticias SANA informó que funcionarios sirios e iraquíes en el cruce conversaron sobre cómo mejorar la coordinación y facilitar el tránsito y el comercio "en línea con los intereses compartidos".

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Nadia al-Jubouri, integrante del consejo provincial iraquí de Nínive, manifestó en la ceremonia que la reapertura permitirá el "intercambio comercial y el transporte de petróleo hacia esta gran puerta".

Aun así, el transporte de petróleo por tierra es muy inferior —en capacidad— a los oleoductos y a los barcos petroleros.

Iraq depende en gran medida de los ingresos petroleros para aproximadamente el 90% de su presupuesto, y la mayor parte de su petróleo se exporta a través del estrecho de Ormuz.

JM