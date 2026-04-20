El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que, como parte de su campaña de lucha contra el narcotráfico, ha restringido el visado de 75 personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa .

Se trata de familiares, amigos y presuntos allegados al grupo delictivo mexicano, según afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado que no detalla las identidades de los sancionados.

La medida responde al plan para erradicar los cárteles

Cartel de Sinaloa, según declaró Rubio, trafica fentanilo ilícito, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó como arma de destrucción masiva, junto con otras drogas letales que perjudican a las comunidades estadounidenses.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que la medida forma parte de la estrategia de la Administración republicana para "erradicar" los cárteles que operan en el continente y proteger a la población estadounidense.

El Cártel de Sinaloa, una organización terrorista

Washington ha designado al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera y lo responsabiliza del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia EU.

"Imponer restricciones de visado a los narcotraficantes, a sus familiares y a sus estrechos asociados personales y comerciales no solo impedirá su entrada en nuestra nación, sino que también servirá como elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas", concluyó Rubio.

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Declaración de los cárteles de la droga como grupos terroristas

El pasado mes de febrero de 2025, Estados Unidos declaró como grupos terroristas a los principales cárteles de la droga en México, entre ellos, el de Sinaloa y el Nueva Generación (CNG).

Las organizaciones criminales que completan esta lista son los cárteles Unidos, del Noreste, del Golfo y la Nueva Familia Michoacana.

Esta designación fue formalizada por el secretario Marco Rubio y publicada en el Registro Federal de EU, con efecto a partir del 20 de febrero de 2025. De acuerdo con la declaración, la inclusión de estos grupos en la lista de terroristas extranjeros les hace "elegibles" para ser atacados con drones, una medida que se enmarca dentro de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump al inicio de su mandato .

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La reacción del Gobierno de México ante la designación

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció en febrero de ese mismo año dos reformas a la Constitución contra la intromisión externa y para imponer la "pena más severa" a los extranjeros que intervengan en México, como respuesta a la declaración de Estados Unidos.

La Mandataria reafirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ampliaría su demanda contra los fabricantes y vendedores de armas en EU para acusarlos de cómplices de terrorismo tras esta clasificación.

"Lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión", expresó la Presidenta.

Con información de SUN y EFE.

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